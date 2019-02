Il Bordeaux silura Karamoh: "Licenziato in via provvisoria"

In attesa di prendere una decisione definitiva, in via precauzionale il Bordeaux ha comunicato di aver licenziato Karamoh.

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Yann Karamoh con la maglia del Bordeaux (il giocatore è in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, con il quale ha un contratto fino al giugno del 2021).

A la suite d’un comportement inapproprié et inacceptable que le Club ne peut tolérer, Yann Karamoh a été mis à pied à titre conservatoire.

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale girondino è stato infatti annunciato il licenziamento in via provvisoria del classe 1998 a causa dei comportamenti posti in essere nei giorni scorsi (l'allenatore Boudet lo ha escluso dai convocati) all'interno dello spogliatoio della squadra transalpina.

"A causa di comportamenti inappropriati ed intollerabili per il club Yann Karamoh è stato licenziato in via provvisoria. Questa misura, in attesa della decisione finale che sarà presa dal club, è stata presa per proteggere l'equilibrio del gruppo e sottolineare la necessità del rispetto di determinati valori".

Nella stagione 2018-2019 Karamoh ha collezionato fino a questo momento un totale di 26 presenze e 3 goal.