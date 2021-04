Il Bordeaux rischia la retrocessione, ma Briand si addormenta in panchina

Situazione surreale in casa Bordeaux: il club è in amministrazione controllata e rischia la retrocessione. E il 'sonnellino' di Briand diventa virale.

Recentemente vi abbiamo raccontato della pessima situazione societaria che sta attraversando il Bordeaux. Una situazione che rischia di diventare disastrosa anche dal punto di vista sportivo, con lo spettro di una clamorosa retrocessione in Ligue 2.

Nell'ultima giornata il Bordeaux è stato travolto 4-1 dal Lorient nello scontro diretto, incappando così nell'ottava sconfitta nelle ultime nove giornate. Un trend da incubo che ha fatto scivolare il Bordeaux al 16° posto, a soli 5 punti di distanza dalla zona retrocessione.

A rendere il tutto ancora più grottesco ci ha pensato inoltre Jimmy Briand, pizzicato dalle telecamere mentre dormiva in panchina durante la partita, con i suoi già sotto 3-0. Un'immagine che ovviamente è diventata virale sul web, mettendo ulteriormente in difficoltà il club sotto l'aspetto mediatico.

Anche perché Briand, dall'alto della sua esperienza (è infatti il secondo miglior marcatore nella storia della Ligue 1 ancora in attività, alle spalle di Mbappé) dovrebbe suonare la carica con il suo carisma e la sua leadership. Invece è caduto in un sonno profondo, come del resto tutto il Bordeaux.