Il Bordeaux dalla FIFA: il Genoa non avrebbe pagato Lerager

Secondo i media francesi, il Genoa non avrebbe pagato i 7 milioni per il riscatto estivo del giocatore danese.

Grana Lukas Lerager per il . Il danese, riscattato dal in estate, sarebbe infatti sbarcato in rossoblù senza un effettivo pagamento da parte della società ligure: ad affermarlo il quotidiano transalpino Sud-Ouest e l'emittente televisiva France 3.

Arrivato a titolo definitivo al Genoa, i rossoblù non avrebbero ancora pagato i 7 milioni previsti per il trasferimento di Lerager: per questo motivo il Bordeaux si sarebbe rivolto alla FIFA per risolvere la questione, che ha tra l'altro creato tensione tra gli azionisti del club negli ultimi giorni.

Lerager, classe 1993, ha giocato undici gare in questa , saltando le altre a causa di problemi muscolari: non sarà a disposizione nemmeno per il Derby contro la , previsto nella giornata di sabato. Non solo il problema relativo al trasferimento, ma ora anche quello legato all'infortunio.

Il 26enne danese è sbarcato al Genoa in prestito nel mese di gennaio, per poi essere confermato dopo i primi positivi mesi in rossoblù. La conferma però non sarebbe arrivata secondo gli accordi presi: nessuna dichiarazione da parte dei rossoblù fin qui, così da spiegare la realtà dei fatti.