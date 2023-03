Il Bologna perde di nuovo Arnautovic: lesione con problema al piede, due o tre settimane di stop

Infortunatosi contro la Salernitana, l’attaccante austriaco è stato sottoposto ad esami che hanno rivelato una lesione muscolare.

Il Bologna non potrà contare su Marko Arnautovic alla ripresa del campionato.

L’attaccante austriaco, che in occasione dell’ultima partita contro la Salernitana è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena un quarto d’ora dal suo ingresso in campo, è stato infatti sottoposto ad esami che hanno rivelato un problema destinato a tenerlo ai box per due o tre settimane.

A confermarlo è stato lo stesso club felsineo attraverso una nota ufficiale.

“Rientrato a Bologna dalla Nazionale, oggi Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione muscolare dell’estensore breve delle dita del piede destro. I tempi di recupero sono di 2-3 settimane”.

Arnautovic quindi, dovrebbe saltare le prossime sfide di campionato con l’Udinese (che si giocherà a Bologna il prossimo 2 aprile) e l’Atalanta (a Bergamo l’8 aprile), mentre dovrebbe tornare a disposizione per Bologna-Milan, sfida valida per il trentesimo turno di Serie A.

Arnautovic, dopo un’eccellente prima parte di stagione, sta vivendo un inizio di 2023 molto complicato. Sin qui infatti, dal 4 gennaio in poi, ha totalizzato solo tre presenze per un tornare di soli 131’ di campo.