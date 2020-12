Il Bologna pensa già al mercato: proposto Eder, occhi su Inglese e Nkoulou

Reduce da una striscia di risultati negativi, il Bologna guarda a gennaio per rinforzarsi sul mercato: in lizza anche i nomi di Juan Jesus e Lammers.

2 punti nelle ultime 5 giornate, una situazione di classifica non esattamente ideale. Più qualche sfogo di Sinisa Mihajlovic qua e là. Non è ideale, la situazione di un che pare non saper più vincere. E che, anche per questo motivo, aspetta gennaio per capire se e come potrà migliorare la rosa a disposizione del tecnico serbo.

Qualche nome, in questo senso, si sta già facendo. Il più forte, come rivela il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, è quello di Nicolas Nkoulou, che al ha perso il posto fisso e potrebbe cambiare squadra già alla riapertura del calciomercato. Ma il camerunense non è l'unico della lista: in lizza ci sono anche Juan Jesus, a un passo dall'addio alla già in estate ma alla fine rimasto nella Capitale, e poi il veronese Mert Cetin.

Tanti difensori, come si può notare. E non è un caso, considerato che si parla della quarta peggior difesa del campionato con 27 reti al passivo nelle prime 14 giornate. Ma l'idea del Bologna, pur senza fare follie, è quella di valutare opportunità di mercato un po' in tutti i reparti. Anche in attacco.

Sempre secondo il 'Corriere dello Sport', al Bologna negli scorsi giorni è stato proposto l'ex nerazzurro Eder, che attualmente gioca in con lo Jiangsu Suning. Alternative all'italo-brasiliano sono il cagliaritano Alberto Cerri e poi Sam Lammers, che nei primi mesi di , chiuso da Zapata e Muriel, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo.

E poi c'è quel Roberto Inglese che al Bologna piace e non poco. Una prima scelta, si potrebbe considerare. Un nome già in voga da parecchie settimane. Ma per strapparlo ai ducali, nonostante i recenti guai fisici che ne hanno condizionato presenze e prestazioni, servono 15 milioni di euro.