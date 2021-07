Il Benfica ufficializza Meïté: il francese ha firmato fino al 2026

Il Benfica ha ufficializzato l'acquisto di Soualiho Meïté dal Torino. Il centrocampista francese, reduce dalla parentesi Milan, firma fino al 2026.

Si chiude in via ufficiale l'avventura di Soualiho Meïté nel campionato di Serie A. Il centrocampista francese classe 1994 ha messo nero su bianco l'accordo che lo legherà alle 'Aguìas' sino al termine della stagione 2025-2026.

Dopo tre stagioni spese nel Belpaese con le maglie di Torino e Milan, per il mediano parigino si apre un nuovo capitolo in Primeira Liga portoghese agli ordini del tecnico Jorge Jesus e dell'illustre ex rossonero Manuel Rui Costa, di recente diventato presidente del club di Lisbona.

La sua esperienza italiana si chiude con un totale di 94 apparizioni e 3 reti messi a segno con la maglia del Torino. Poi il trasloco verso Milano, in prestito, lo scorso gennaio e sei mesi alla corte di Stefano Pioli che lo ha impiegato in 21 occasioni.

A fine anno i rossoneri non hanno esercitato l'opzione per acquistarlo a titolo definitivo, e dopo un fugace ritorno in terra piemontese, ecco servita la nuova avventura con il Benfica.