Il Benfica ci prova per Mourinho: lo 'Special One' rifiuta l'offerta

Il Benfica, senza allenatore dopo l'esonero di Rui Vitoria, non sarà guidato da Mourinho. In corsa per la panchina delle Aquile c'è ora Blanc.

Il Manchester United è ormai il passato: per José Mourinho è giunto il momento di pensare al futuro. E il futuro, né nella seconda parte della stagione in corso né a partire da luglio, non si chiamerà Benfica.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le Aquile, che hanno appena esonerato Rui Vitoria, hanno provato concretamente a sedurre l'ex allenatore dell'Inter. Il quale, come rivela 'Sky Sports UK', ha però declinato in maniera gentile ma ferma la loro offerta.

Il motivo è chiaro: Mourinho è intenzionato ad aspettare che si liberi la panchina di uno dei top club europei per tornare in pista. E il Benfica, evidentemente, non rientra in questi parametri.

Si sarebbe trattato di un ritorno, anche se pochi se lo ricordano: Mourinho ha infatti già allenato il Benfica nel 2000, dimettendosi dopo appena 9 partite. Avrebbe poi trovato la gloria al Porto, vincendo una Champions League e consentendo alla propria carriera di allenatore di svoltare.

Quanto al Benfica, quarto nella Primeira Liga a 7 punti dalla capolista Porto, dovrà ora trovare una nuova guida tecnica dopo il no di Mourinho. E nell'elenco dei candidati, secondo 'Record', c'è anche Laurent Blanc, pure lui libero da impegni.