Il Benevento "paga" lo scotto Serie B: i sanniti andranno a Torino in pullman

Il presidente Vigorito sceglie la linea dura dopo la retrocessione: i campani raggiungeranno Torino in pullman per l'ultimo atto in A contro il Toro.

Il pareggio tra Lazio e Torino ha definitivamente condannato il Benevento al baratro della Serie B. Il punticino strappato dai granata in quel di Roma basta e avanza per blindare l'operazione salvezza e scalare un solco di quattro punti che - con una sola partita a disposizione - i sanniti non potranno più colmare.

Ironia della sorte, l'ultima giornata di Serie A metterà di fronte proprio il Toro di Davide Nicola e i giallorossi guidati da Filippo Inzaghi. Una sfida che, onore a parte, mette in palio poco altro. Sicuramente non sarà una trasferta qualunque per la formazione fresca di ritorno in cadetteria.

Come riportato dal 'Corriere della Sera', il presidente del club Oreste Vigorito, infatti, avrebbe optato per una scelta alquanto impopolare ma dal forte sapore di punizione nei confronti della squadra: il gruppo viaggerà da Benevento a Torino in pullman.

Niente aereo, dunque, bensì un lungo ed estenuante viaggio di 12 ore lungo lo Stivale che condurrà la truppa sannita dalla Campania fino in Piemonte.

Una decisione maturata al culmine di un girone di ritorno che ha visto i suoi vincere una sola partita sulle diciotto disputate, lasciando poi spazio ad un percorso negativo fatto di pareggi (sette) e soprattutto di sconfitte (dieci).