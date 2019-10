Il Bayern Monaco trema: sospetta lesione del crociato per Süle

Il pareggio subito al 90' contro l' non è la peggior notizia della giornata da dimenticare del . I campioni di Gerrmania sono stati bloccati sul 2-2, ma soprattutto hanno perso Niklas Süle per infortunio.

Il difensore classe 1995 si è fermato dopo soltanto 10 minuti di gioco a causa di un problema al ginocchio, una torsione innaturale avvenuta in un contrasto, che ha fatto preoccupare subito tutti, compagni e avversari. È uscito dal campo camminando, ma dolorante. Lo ha sostituito David Alaba.

Nel post-partita è stato il direttore sportivo del club Salihamidzic a 'Sky Sport' ad affermare che potrebbe trattarsi di una lesione al legamento crociato. Sensazione negativa confermata anche dal tecnico Niko Kovac in conferenza stampa.

🗣️ Niko #Kovač: "But what is even worse is Niklas #Süle's injury. The general feeling isn't good. We need to wait and see what has happened and hope for the best." #FCAFCB pic.twitter.com/FKBM3d7V1E