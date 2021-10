Il Bayern Monaco è umano: prima sconfitta stagionale per mano dell'Eintracht

La formazione di Francoforte ribalta il goal iniziale di Goretzka e impone il ko ai bavaresi che non perdevano in Bundes dallo scorso aprile.

Il Bayern Monaco si riscopre umano e, davanti al pubblico amico dell'Allianz Arena, inciampa al cospetto dell'Eintracht Francoforte che si impone in rimonta in terra bavarese.

La rete iniziale di Goretzka sembra far presagire ad un tradizionale pomeriggio di amministrazione per la truppa guidata da Julian Nagelsmann ma la formazione di Francoforte ha avuto il merito di rimanere aggrappata alla partita, livellando subito l'equilibrio grazie al sigillo di Hinteregger, buono per mandare le squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa ti aspetti la reazione veemente dei campioni di Germania e, invece, è proprio la formazione guidata da Glasner a piazzare il colpo di coda a sette minuti dal traguardo con Kostic firmatario del clamoroso ribaltone.

Finisce 2-1 per l'Eintracht, il che significa prima sconfitta in stagione del Bayern e primo ko in assoluto dell'era Nagelsmann: dopo nove vittorie e un pareggio tra campionato e coppe arriva il primo stop dell'anno, sicuramente non preventivato ma che fa fisiologicamente parte delle dinamiche di una stagione piena zeppa di impegni.

Una sconfitta che non impedisce al club bavarese di perdere la testa del campionato ma che cela una curiosità di certo non sfuggita agli amanti delle statistiche: per il Bayern si tratta della prima sconfitta in campionato dal febbraio 2021: per la precisione bisogna riavvolgere il nastro allo scorso 24 aprile. Anche in quel caso la partità terminò 2-1, l'avversario fu il Magonza.