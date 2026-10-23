Su X il club più titolato di Germania ha scritto che l'allenatore è «sotto assistenza medica». La nota prosegue: «Vincent Kompany ha dovuto ricevere cure mediche venerdì, dopo un collasso durante l'allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco. L'allenatore della prima squadra stava assistendo alla seduta della seconda squadra. Kompany sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e resterà sotto assistenza medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico si occuperà della gestione degli allenamenti e delle partite».

Max Eberl, responsabile dell'area sportiva del Bayern, ha dichiarato: «La salute di Vincent Kompany è per noi la massima priorità. Al Bayern Monaco faremo tutto il possibile perché si riprenda rapidamente». Kompany riceverà «tutte le cure mediche e il sostegno necessari, e avrà tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, nel quale riponiamo piena fiducia, assumerà i suoi compiti. Tutti noi del Bayern Monaco auguriamo a Vinnie una pronta guarigione».

Nel pomeriggio Bild e Sky avevano inizialmente riferito che Kompany era stato portato in un ospedale di Monaco di Baviera accompagnato da un medico d'urgenza. Anche un elicottero era atterrato al centro d'allenamento del Bayern, in Säbener Straße, ma poi non era stato necessario utilizzarlo.

Negli ultimi giorni Kompany aveva un'infezione virale. Per questo aveva saltato, tra l'altro, l'allenamento di rifinitura e la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l'Arsenal (2-2).

Kompany era malato nei giorni precedenti la partita contro l'Arsenal

Alla conferenza stampa prima della partita contro l'Arsenal si era presentato Aaron Danks, vice di Kompany. Martedì aveva detto del suo allenatore: «È molto importante che si riposi». Kompany aveva, tra l'altro, «avvertito dolori alle gambe».

Durante la partita, però, il belga era tornato in panchina all'Allianz Arena. Kompany ha spiegato a proposito della sua malattia: «Da allenatore vuoi sempre fare tutto. La settimana scorsa mi sono preso un virus piuttosto forte e, naturalmente, non ho ascoltato il mio corpo. A un certo punto è stato il mio corpo a dirmi: adesso fermati!».

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