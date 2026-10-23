Su X il club più titolato di Germania ha scritto che l'allenatore è «sotto assistenza medica». La nota prosegue: «Vincent Kompany ha dovuto ricevere cure mediche venerdì, dopo un collasso durante l'allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco. L'allenatore della prima squadra stava assistendo alla seduta della seconda squadra. Kompany sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e resterà sotto assistenza medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico si occuperà degli allenamenti e delle partite».

Max Eberl, responsabile dell'area sportiva del Bayern, ha dichiarato: «La salute di Vincent Kompany è la nostra massima priorità. Al Bayern Monaco faremo tutto il possibile affinché si riprenda presto». Kompany riceverà «tutte le cure mediche e il sostegno necessari, e avrà tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, nel quale riponiamo piena fiducia, assumerà i suoi compiti. Tutti noi del Bayern Monaco auguriamo a Vinnie una pronta guarigione».

Nel pomeriggio, Bild e Sky avevano inizialmente riferito che Kompany era stato portato in un ospedale di Monaco di Baviera con l'intervento di un medico d'urgenza. Anche un elicottero era atterrato al centro d'allenamento del Bayern in Säbener Straße, ma poi non è stato necessario utilizzarlo.

Negli ultimi giorni Kompany aveva un'infezione virale. Per questo aveva saltato, tra l'altro, la rifinitura e la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l'Arsenal (2-2).

Kompany era malato nei giorni precedenti la partita contro l'Arsenal

Alla conferenza stampa prima della partita contro l'Arsenal si era presentato Aaron Danks, vice di Kompany. Martedì aveva detto del suo capo: «È molto importante che si riposi». Kompany aveva anche «avvertito dolori alle gambe».

Durante la partita, però, il belga era di nuovo in panchina all'Allianz Arena. Kompany aveva spiegato a proposito della sua malattia: «Da allenatore vuoi sempre fare tutto. La scorsa settimana ho preso un virus piuttosto forte, naturalmente non ho ascoltato il mio corpo e a un certo punto il corpo mi ha detto: adesso fermati!»

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In seguito al collasso, la partita della seconda squadra del Bayern contro il DJK Vilzing, prevista questo fine settimana in Regionalliga, è stata rinviata. Lo ha comunicato il club nella tarda serata di venerdì.

Il Bayern ha concordato con l'avversario, d'intesa con la federazione calcistica bavarese, il rinvio della partita, che si sarebbe dovuta disputare sabato alle 14 nello stadio di Gründwalder Straße. Non è stata indicata una ragione, ma secondo Bild la causa è il collasso di Kompany. La maggior parte dei presenti a quella seduta di allenamento sarebbe rimasta «sotto shock», si legge.