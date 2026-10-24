Su X il club tedesco più titolato ha scritto che l'allenatore è «sotto assistenza medica». La nota prosegue: «Venerdì Vincent Kompany ha dovuto ricevere cure mediche dopo un collasso durante l'allenamento della seconda squadra del Bayern Monaco. L'allenatore della prima squadra stava assistendo alla seduta. Kompany sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e resterà sotto assistenza medica. Fino a nuovo ordine, il suo staff tecnico si occuperà degli allenamenti e delle partite».

Il dirigente sportivo del Bayern Max Eberl ha dichiarato: «La salute di Vincent Kompany è la nostra massima priorità. Al Bayern Monaco faremo tutto il possibile perché si riprenda presto». Kompany riceverà «tutte le cure mediche e il sostegno necessari, oltre a tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, nel quale riponiamo piena fiducia, assumerà i suoi compiti. Tutti noi del Bayern Monaco auguriamo a Vinnie una pronta guarigione».

Nel pomeriggio, Bild e Sky avevano inizialmente riferito che Kompany era stato portato in un ospedale di Monaco di Baviera accompagnato da un medico d'urgenza. Un elicottero era inoltre atterrato nel centro d'allenamento del Bayern Monaco, in Säbener Straße, ma poi non sarebbe stato necessario utilizzarlo.

Negli ultimi giorni Kompany aveva avuto un'infezione virale. Per questo aveva saltato, tra le altre cose, l'ultimo allenamento e la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l'Arsenal (2-2).

Kompany era malato nei giorni precedenti la partita contro l'Arsenal

Alla conferenza stampa prima della partita contro l'Arsenal si era presentato Aaron Danks, vice di Kompany. Martedì aveva detto del suo allenatore: «È molto importante che si riposi». Kompany aveva tra l'altro «avvertito dolori alle gambe».

Il belga era però tornato in panchina all'Allianz Arena per la partita. Kompany aveva spiegato così la sua malattia: «Da allenatore vuoi sempre fare tutto. La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto pesante, poi naturalmente non ho ascoltato il mio corpo e a un certo punto il corpo mi ha detto: ora basta!»

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In seguito al collasso, la partita della seconda squadra del Bayern Monaco contro il DJK Vilzing, prevista per questo fine settimana in Regionalliga, è stata cancellata. Il club lo ha comunicato nella tarda serata di venerdì.

Il Bayern Monaco si è accordato con l'avversario, d'intesa con la Federazione calcistica bavarese, per rinviare la partita, che avrebbe dovuto disputarsi sabato alle 14 allo stadio di Grünwalder Straße. Non è stata comunicata una motivazione, ma secondo Bild la causa è il collasso di Kompany. La maggioranza dei presenti a quell'allenamento sarebbe poi rimasta «sotto shock».

Secondo quanto riportano tz e Münchner Merkur, Kompany era già stato in ospedale una volta la settimana scorsa, ma i risultati erano stati negativi.