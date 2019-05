Il Bayern in soccorso del Kaiserslautern: un'amichevole con raccolta fondi per l'iscrizione al campionato

Il Bayern giocherà un'amichevole con il Kaiserslautern il 27 maggio: obiettivo raccogliere fondi per permettere al club di iscriversi alla 3.Liga.

Il ha annunciato che disputerà un'amichevole con il Kaiserslautern per raccogliere fondi e permettere al club tedesco di non sprofondare nelle serie minori del calcio tedesco.

La partita si giocherà nello storico Fritz Walter Stadion, impianto da 50mila spettatori che ospita le partite in casa del club della Renania, il prossimo 27 maggio.

L'incasso della partita sarà totalmente devoluto all'FCK, nobile decaduta in profonda crisi economica, che rischia di non potersi iscrivere al campionato di 3. , la terza divisione, nella prossima stagione.

#FCBayern to face Kaiserslautern in benefit match on 27th May.



Press release 👉https://t.co/2ePjnfwQhU — FC Bayern English (@FCBayernEN) 8 maggio 2019

Quest'anno la squadra, a due giornate dalla fine, è al nono posto in classifica e non può né raggiungere la promozione né rischiare la retrocessione negli ultimi 180 minuti. È arrivata in 3.Liga in questa stagione, dopo 6 stagioni in seconda divisione. Manca dalla dal 2012.

Il Kaiserslautern è uno dei club storici e più blasonati del calcio tedesco: vanta 4 campionati nazionali in bacheca, di cui due conquistati negli anni '90, il secondo da neopromossa nel 1998, oltre a due Coppe di .

Questo ha sottolineato l'ammnistratore delegato del Karl-Heinz Rummenigge, parlando dell'iniziativa al sito ufficiale della società bavarese, non nuova a questo tipo di iniziative.