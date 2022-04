Il Bayern cerca il possibile erede di Lewandowski: occhi su Haller dell'Ajax

Con il punto di domanda legato al futuro di Robert Lewandowski, il Bayern Monaco sta iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile sostituto dell’uomo che nelle ultime stagioni ha scollinato costantemente oltre i 40 goal.

Secondo GOAL, uno dei nomi più papabili sarebbe quello di Sebastien Haller, attaccante dell’Ajax che si è messo in mostra in questa edizione della Champions League con 11 goal tra fase a gironi e ottavi di finale - 33 goal totali stagionali.

L’interesse, ovviamente, sarebbe soltanto per un’eventuale sostituzione del polacco, qualora la ben nota corte del Barcellona dovesse avere successo. Per il francese si tratterebbe inoltre di un ritorno in Bundesliga, visto che tra il 2017 e il 2019 ha vestito la maglia dell’Eintracht Francoforte, prima di volare a Londra, al West Ham, e successivamente all’Ajax.

Gli incroci tra Monaco e Amsterdam possono dunque farsi ancora più intensi: il nome del Bayern è stato accostato anche a quelli di Noussair Mazraoui e di Ryan Gravenberch, entrambi giocatori dell’Ajax nei radar dei campioni di Germania.

Chi potrebbe invece fare il percorso inverso è Joshua Zirkzee, punta classe 2001 in prestito all’Anderlecht, passato l’anno scorso anche dal Parma. Quest’anno ha 17 reti all’attivo e anche una decina di assist: olandese di nascita, per lui potrebbe essere un ritorno a casa.

L’intero puzzle dipenderà ovviamente da Lewandowski, il quale di recente ha definito “difficile” la sua situazione: con un anno di contratto rimasto, le trattative per il rinnovo vanno avanti.