Il Bayern annuncia Odriozola: ufficiale l'arrivo dal Real Madrid

Il Bayern ha annunciato di aver prelevato Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Operazione chiusa sulla base di un prestito.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: Alvaro Odriozola è un nuovo giocatore del .

A confermare il buon esito della trattativa con il , è stato lo stesso club tedesco attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il ha prelevato Alvaro Odriozola in prestito fino al termine della stagione dal Real Madrid. Il terzino destro 24enne ha firmato il contratto dopo aver completato con successo le visite mediche ed è già a disposizione per allenarsi con la squadra”.

Il CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Abbiamo deciso di soddisfare la richiesta del nostro allenatore Hansi Flick e insieme abbiamo scelto di rafforzare la nostra difesa con Alvaro Odriozola. Siamo molto felici e desideriamo ringraziare i dirigenti del Real Madrid per il comportamento molto amichevole e collaborativo tenuto durante le trattative”.

Odriozola è approdato nel Real Madrid nell’estate del 2018 dopo essere esploso a buonissimi livelli con la . In questa stagione ha totalizzato quattro presenze in , alle quali va aggiunta un’altra in .