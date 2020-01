Il Barcellona vuole Rodrigo: il Valencia chiede 60 milioni di euro

Obiettivo attaccante per i blaugrana: conto alla rovescia per trovare la formula per Rodrigo. Il Valencia può virare su Paco Alcácer.

Il conto alla rovescia verso la fine del mercato è cominciato e il vede il tempo stringere sempre di più. I blaugrana vogliono un numero 9 per rimpiazzare Luis Suarez, infortunatosi e out per 4 mesi. L'obiettivo, secondo il 'Mundo Deportivo', sarebbe Rodrigo del .

Il classe 1991, attaccante anche della nazionale spagnola, in estate è stato vicinissimo all'Atlético Madrid. Poi, però, non se n'è più fatto nulla ed è rimasto al Mestalla, dove gioca dal 2014 e dove ha segnato 56 goal in 208 presenze.

Il Valencia per l'attaccante di 28 anni ha fatto un prezzo chiaro: 60 milioni di euro. Cifra che il Barcellona non potrebbe permettersi di pagare subito, ragion per cui i blaugrana vorrebbero fare l'operazione in prestito con diritto di riscatto.

Quique Setién ha parlato di lui nella conferenza stampa che anticipa la sfida di domani proprio tra Valencia e Barcellon.

“Mi piacciono tutti i grandi giocatori. Rodrigo è un giocatore straordinario, preferisco che domani non giochi contro di noi. Non abbiamo un 9 di ruolo in squadra, ma l’opzione di Griezmann è valida”

La squadra allenata da Celades, dal canto suo, potrebbe lasciar partire il giocatore qualora riuscisse a chiudere per Paco Alcácer dal , chiuso dall'arrivo di Haaland: anche per lui sarebbe un ritorno.