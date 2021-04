Il Barcellona vede la vetta della Liga, Koeman: "Non ci aspettavamo di trovarci lì"

I blaugrana stasera hanno l'occasione di superare l'Atlético Madrid in vetta, ma il tecnico è sincero: "15 vittorie nelle ultime 17, impressionante".

Non sarà un match-point, ma sicuramente potrebbe essere un break, per fare paragoni tennistici. Il Barcellona questa sera sfida il Granada nel recupero della Liga che può valere il sorpasso in vetta sull'Atlético Madrid.

La sfida è valida per la 33esima giornata di campionato e metterà il Barcellona al pari di Real e Atlético in termini di partite disputate, 33 per l'appunto. Al momento i Colchoneros sono davanti a 73 punti, seguono Real e Barça a 71. Questi ultimi però hannno una partita in meno. E Ronald Koeman in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza del match contro gli andalusi.

"È importante vincere, in questo momento possiamo andare in testa al campionato, una ricompensa importante. Pensiamo a una gara per volta”.

Il tecnico ha poi mostrato anche un po' di stupore per la situazione in cui si trova attualmente il Barcellona, impensabile fino a qualche mese fa viste le enormi difficoltà. Alla lunga poi è venuto fuori il talento.