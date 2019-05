Il Barcellona su Twitter: "Almeno un goal lo facciamo". Ma il Liverpool vince 4-0

L'impensabile è accaduto: il ha battuto per 4-0 il , rimontando il ko del Camp Nou e qualificandosi nella maniera più impensabile possibile alla finalissima del Wanda Metropolitano di Madrid. Contro il pronostico di tutti e, sì, anche quello degli stessi catalani.

Già, perché durante la partita, quando il punteggio era fermo sull'1-0 a favore del Liverpool, il Barcellona ha postato sul proprio profilo ufficiale di Twitter un messaggio che, con il senno di poi, si è rivelato un autogol mediatico.

We score, Liverpool need FIVE - and we're going to get at least one... agreed?

#LFCBarça (1-0, agg 1-3)