Il Barcellona ritrova Dani Alves ma cede ai rigori: Maradona Cup al Boca

E' il Boca Juniors ad aggiudicarsi la prima edizione della Maradona Cup, il trofeo istituito alla memoria di Diego Armando Maradona e che ha visto di fronte gli argentini allenati da Battaglia contro il Barcellona di Xavi.

Il match si è disputato al King Suadi University Stadium ed è terminato sul risultato di 1-1: dopo una prima frazione di gioco conclusasi a reti inviolate, è stato il Barça a sbloccare il match ad inizio ripresa grazie al sigillo di Ferran Jutglà, esterno che milita nella seconda squadra del ma che di recente ha debuttato in Liga.

Al 77', invece, gli Xeneizes hanno riportato la sfida in equilibrio grazie al goal di Zeballos, valso il definitivo 1-1.

A quel punto, per l'assegnazione del trofeo, si è proceduto con la lotteria dei rigori che ha premiato gli argentini. Da segnalare tra i blaugrana, la prima apparizione - seppur in gara amichevole - di Dani Alves. Il laterale in maglia numero 8, che potrà giocare match ufficiali a partire dal 2022, è rimasto in campo per tutti i 90'.