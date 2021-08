Il Barcellona perde Aguero per infortunio: l'argentino fuori per oltre due mesi

I blaugrana dovranno fare a meno del Kun che ha rimediato una lesione tendinea al gemello della gamba destra.

Non finiscono i guai in casa Barcellona. Dopo il fresco e doloroso di Messi, si registra un'importante defezione all'interno del reparto offensivo di Ronald Koeman: Sergio Aguero ha rimediato una lesione tendinea al gemello della gamba destra e sarà costretto a rimanere ai box per dieci settimane.

I catalani dovranno dunque fare a meno del loro ultimo acquisto estivo almeno fino a novembre, mese nel quale è previsto il graduale reintegro dell'ex Manchester City che, proprio ieri, aveva saltato il Trofeo Gamper vinto contro la Juventus.

COMUNICADO MÉDICO ‼



Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Kun Agüero han confirmado la lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha. El tiempo de baja aproximado será de unas diez semanas pic.twitter.com/YONWGIfkB5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2021

Aguero dovrà rimandare il suo esordio ufficiale in blaugrana: l'attaccante albiceleste, oltre a perdere, due e mesi e mezzo di Liga rischia fortemente di saltare quasi tutta la fase a gironi di Champions League. Un inizio davvero sfortunato. Un momento decisamente no per la truppa Barcellona.