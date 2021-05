Il Barcellona manca ancora la chance di andare in vetta: 3-3 col Levante

Dopo la sconfitta interna con il Granada, il Barcellona inciampa anche contro il Levante e non riesce a superare l'Atlético in vetta.

Una serata da incubo a Barcellona sul campo della Ciudad de Valencia. Dopo aver mancato l’occasione di battere l’Atlético Madrid di sabato, i blaugrana hanno perso altri punti pesantissimi, forse decisivi, contro il Levante, in un clamoroso 3-3 che può essere la pietra tombale sulle speranza di titolo di Messi e compagni.

Si tratta del secondo crollo inatteso nelle ultime giornate della squadra di Koeman, che sempre in infrasettimanale il 29 aprile aveva perso 1-2 in casa contro il Granada, mancando la ghiotta la chance di superare l’Atlético Madrid.

La vittoria con il Valencia, tanto sofferta quanto importante, aveva rimesso in piedi tutto. E il primo tempo sul campo del Levante, con uno 0-2 di vantaggio che sembrava rassicurante, stava rimettendo i blaugrana anche in testa alla classifica, aspettando le rivali di Madrid in campo tra mercoledì e giovedì.

Nulla di tutto ciò. Il Levante in tre minuti l’ha pareggiata, poi Sergio Leon ha risposto a Dembelé segnando il 3-3 all’84’ che ha gettato i catalani nello sconforto. Koeman ci ha provato in tutti i modi, ma con risultati esigui.

L’Atlético rischia di andare a +4 con due giornate ancora da giocare, qualora dovesse vincere con la Real Sociedad domani. Salvo altri clamorosi ribaltoni, l’obiettivo Liga per Messi rischia di tramontare definitivamente.