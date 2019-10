Il Barcellona guarda in casa Milan e Inter: dopo Lautaro occhi su Leao

Il Barcellona cerca un attaccante per il futuro: sulla lista dei catalani, oltre all'olandese Malen, anche Lautaro Martinez e Rafael Leao.

In casa è scattata ormai da tempo la caccia al 9 del futuro. La pesante eredità di Luis Suarez, che a gennaio compirà 33 anni, è uno dei temi principali nella costruzione del Barça del prossimo anno, anche se la dirigenza catalana ha già cominciato a pianificare mosse e strategie per i prossimi mesi.

Secondo quanto riportato da 'AS', la lista dei possibili sostituti di Suarez (il cui contratto scadrà comunque nel giugno del 2021) sta prendendo forma ed in particolar modo Milano sembra poter essere terra di conquista per i blaugrana: se non è una novità l'interesse per Lautaro Martinez, corteggiato già durante la scorsa estate, è da considerarsi una new entry il nome di Rafael Leao, una delle pochissime note liete di questo inizio di stagione per il .

In pole resta comunque il centravanti argentino dell', che ha impressionato i dirigenti del Barcellona anche durante la recente sfida di al Camp Nou, con un goal che aveva fatto vacillare la squadra di Valverde. Possibile, secondo il quotidiano spagnolo, che ci siano contatti già nel corso della sessione di mercato di gennaio, anche se il focus resta l'estate 2020.

Oltre a Lautaro e a Leao gli altri due nomi monitorati con attenzione dagli scout del Barça sono quelli di Donyell Malen, rivelazione del , autore di 10 goal in 9 presenze in Eredivisie, e Victor Osimhen, centravanti nigeriano che ha raccolto a l'eredità di Leao ed è attualmente il capocannoniere della con 7 goal in 9 partite.