Il Barcellona dà fiducia a Velverde: ufficiale il rinnovo fino al 2020

Ci sarà ancora Valverde sulla panchina del Barcellona: il club blaugrana ha annunciato il rinnovo del tecnico fino al 2020, con opzione fino al 2021.

Il Barcellona non ha intenzione di cambiare la guida tecnica della squadra. Anzi, Ernesto Valverde ha riscosso la fiducia di tutti in Spagna. Questa mattina è stato ufficializzato infatti il suo rinnovo contrattuale, come comunicato dagli stessi catalani.

Si tratta di un rinnovo per un'altra stagione, ovvero la prossima, con l'opzione però allungabile anche all'annata 2020/21. Dipenderà quindi dai risultati sportivi che Valverde raggiungerà il prossimo anno.

"La firma del rinnovo avrà luogo venerdì 15 febbraio alle ore 10.15 nella suite presidenziale del Camp Nou. Ernesto Valverde apparirà poi davanti alla stampa solo alle 17:00, nella sala stampa della 'Ciutat Esportiva', prima della partita di sabato contro il Real Valladolid".

In attesa di capire quali trofei riuscirà ad alzare in questa stagione Ernesto Valverde, il Barcellona gli riconosce già un grande merito, a prescindere da come andrà quindi da qui a fine anno.