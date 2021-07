Il Barcellona 'bacchetta' Griezmann e Dembélé: "Atteggiamento che non rispecchia i valori del club"

Presa di posizione ufficiale da parte del Barcellona nei confronti dei due calciatori Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. I due calciatori - come testimoniato da un video diffusosi in rete - avrebbero assunto un atteggiamento piuttosto irrispettoso nei confronti di alcuni dipedenti dell'albergo nel quale alloggiavano.

Un comportamento distante anni luce da quel concetto di etica e di valori nei quali il club blaugrana crede moltissimo.

Per questo motivo il club, dopo aver espresso rammarico e dopo aver manifestato profondo dispiacere nei confronti dei tantissimi tifosi asiatici del Barcellona, ha assicurato che verranno presi provvedimenti nei confronti dei calciatori.

La società catalana si è espressa fortemente contraria e pronta a combattere qualsiasi forma di razzismo o discriminazione. Per quanto riguarda i due attaccanti transalpini, le scuse di entrambi i calciatori non hanno tardato ad arrivare ma ora ci sarà da fare i conti con le probabili sanzioni che verranno inflitte dal club di appartenenza.

Griezmann e Dembélé hanno di recente chiuso la propria esperienza a Euro 2020 con la maglia della Francia. 'Les Bleus' sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Svizzera.

Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito della formazione iberica:

"FC Barcelona si rammarica profondamente del dispiacere tra tifosi e soci giapponesi e asiatici del nostro Club causato da un video apparso pochi giorni fa sui social media in cui due giocatori della prima squadra (Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann) hanno mostrato una mancanza di rispetto nel loro atteggiamento nei confronti di alcuni dipendenti dell'albergo in cui alloggiavano.

Questo atteggiamento non coincide in alcun modo con i valori che il FC Barcelona rappresenta e difende.

I valori del Club e dei suoi partner dovrebbero essere qualcosa che l'FC Barcelona protegge, e questa convinzione è presente a tutti i livelli dell'organizzazione, dal Consiglio di amministrazione e dirigenti ai giocatori delle varie squadre sportive del Club.

Il Club si impegna a migliorare la propria educazione su questioni di razza, discriminazione e diversità. All'FC Barcelona non c'è posto per il razzismo o la discriminazione.

L'FC Barcelona desidera scusarsi pubblicamente con tutti i tifosi e i partner del Club che si sentono infelici per questo evento dall'estate del 2019, un momento in cui le responsabilità del Club sono cadute su un consiglio di amministrazione e su un team esecutivo precedente all'attuale. Il Consiglio di Amministrazione che oggi gestisce il Club è impegnato affinché episodi di questa natura non si ripetano".