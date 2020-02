Il Barcellona attacca il City, Guardiola lo difende: "Non parlate troppo forte"

Pep Guardiola contro il , atto primo. Dopo le voci lanciate da 'Cadena Ser', secondo cui il club culé avrebbe fatto spiare Messi, Piqué, Guardiola e Xavi, oltre ad assumere un social media manager per screditare la loro immagine, l'attuale allenatore del ha risposto.

A lanciare il sasso è stato il presidente Bartomeu. Intervenuto per smentire le voci di 'spy story', il numero uno del Barça è passato all'attacco parlando della sentenza UEFA che ha estromesso il City dalle coppe europee per i prossimi due anni.

“Il nostro è un club con tradizione, che ha 144mila membri, con principi democratici e libertà d’espressione. È un club con del rigore. Per questo ringraziamo l’UEFA per far rispettare le regole del Fair Play Finanziario. Al Barcellona lo seguiamo e abbiamo regolarmente incontri con l’UEFA per spiegare come lo facciamo. Vogliamo ringraziare l’UEFA per tutto ciò che di buono fa nel calcio”.