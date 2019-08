Il bambino si rompe il naso per vederlo: Salah fa la foto con lui

Quando vedi il tuo idolo passare vicino a te, fai di tutto pur di incontrarlo. Sopratutto se sei un bambino e guardi al mondo del calcio con gli occhi sognanti e diversamente dagli adulti. Louis, piccolo tifoso del , ha avuto un incidente di percorso dopo aver individuato l'automobile di Mohamed Salah.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Liverpool fan Louis Fowler ran into a lamp post as he tried to keep up with Mo Salah's car.



Salah spotted that he was hurt, so turned his car around and drove back to check if he was okay and took photos with him. Class👏 pic.twitter.com/SHo73lI2Lg