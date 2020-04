Il bambino chiede al padre il taglio di Cristiano Ronaldo: lui fa quello di Ronaldo

Video virale con il famoso taglio di Ronaldo al Mondiale 2002 sulla testa di un bambino inglese: padre in lacrime per le risate.

Metà umanità costretta in casa in maniera continua, o quasi, per contenere l'emergenza coronavirus. Milioni di genitori con figli piccoli devono inventarsi nuovi modi per intrattenerli, in attesa che si torni alla vita di prima. Dall' , il fenomenale modo di divertirsi. Da parte del padre.

Kid asked for the Ronaldo hair cut 🤷‍♂️😁pic.twitter.com/c6cTy1WOcU — Football Hub (@FootbalIhub) April 4, 2020

Si perchè quanto accaduto in una casa inglese non ha proprio divertito il figlio, deluso e quasi inorridito dopo l'entusiasmo iniziale. In questi giorni, senza barbieri aperti, bambini e adulti devono riciclarsi acconciatori in casa. Magari facendo alla prole il taglio di Ronaldo. Ma quale, il brasiliano o l'attaccante della ?

In un video apparso sui social, un piccolo tifoso del chiede al padre il taglio di Cristiano Ronaldo. Non il nuovo con il mini-codino, ma quello base dei primi tempi alla Juventus. Risultato? Figlio disperato e padre in lacrime per le risate dopo il taglio alla Ronaldo. L'altro Ronaldo.

Uno dei tagli più pazzi messi in mostra dai calciatori durante la storia: quello del Fenomeno Ronaldo al Mondiale 2002, quando optò per una mezzaluna sopra la fronte. Per il resto testa rasata. Esperimento fallito per il bimbo tifoso del Chelsea. Meno per il padre, in lacrime per la gioia.

In questi giorni è tra l'altro apparsa sui social la sfida per raccogliere fondi per il sistema sanitario inglese: in tanti si stanno tagliando i capelli come i propri beniamini. Un bambino tifoso dell' , proprio come Ronaldo nel 2002. Lui, però, volontariamente. Applausi.