Il 26 maggio si vota, Recanati invia a Messi la cartolina elettorale

Avendo doppia cittadinanza, Leo Messi potrebbe votare in Italia il prossimo 26 maggio. Da Recanati è già partita la cartolina per Barcellona.

Che cosa hanno in comune Giacomo Leopardi e Lionel Messi? Apparentemente nulla, se non il fatto che il primo è stato uno dei più grandi poeti di ogni tempo ed il secondo è un poeta in campo con il pallone tra i piedi, ma in realtà c’è qualcosa in più che unisce due grandi personaggi che, grazie al loro straordinario talento hanno scritto, in modi, ambiti ed epoche diverse, la storia: Recanati.

Il comune marchigiano è famoso in tutto il mondo proprio per aver dato i natali a Leopardi ma, a quanto pare, tra i suoi illustri residenti ha anche il fuoriclasse argentino del . Messi ha infatti doppia cittadinanza ed è iscritto all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) e per tale motivo gli è stata inviata a Barcellona la cartolina per andare a votare il prossimo 26 maggio.

Qualora volesse Messi, ma lo stesso discorso vale anche per suo padre e suo fratello, potrebbe quindi recarsi a Recanati per adempiere al voto secondo diritto. A confermarlo, è stato il sindaco della città, Francesco Fiordomo, attraverso la sua pagina Facebook.

“Qualche giorno fa è partita la cartolina per il concittadino illustre. Avendo la doppia cittadinanza il 26 maggio potrebbe presentarsi a Recanati e votare per il nuovo Sindaco e per il nuovo Consiglio Comunale. Dopo la super doppietta di stasera e la finale di Coppa Campioni ad un passo credo proprio che non ci farà la sorpresa. L'invito però per la cittadinanza onoraria è partito da tempo. La sua storia e le origini recanatesi della famiglia (ne parlai, tra i primi, da giornalista tanti anni fa...) affascina e quando la raccontiamo ai ragazzi del Campus l'infinito restano a bocca aperta".

A legare il fuoriclasse argentino a Recanati è il suo trisavolo Angelo Messi che, nato nel 1866, a fine ‘800 lasciò l’ per trasferirsi a Rosario.