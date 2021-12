Ikoné MVP di Wolfsburg-Lille e obiettivo della Fiorentina: "Vedremo cosa succederà"

Ha fornito due assist (uno a Burak Yilmaz e un altro a Gomes), risultando decisivo nella vittoria a Wolfsburg del Lille che è volato agli ottavi di Champions League da primo del suo girone: premio di MVP per Jonathan Ikoné, migliore in campo per distacco alla 'Volkswagen-Arena'.

Il classe 1998 ha letteralmente dominato sulla fascia destra, sfiorando anche la rete nel finale: solo un grande intervento reattivo di Casteels gli ha negato di bagnare una prestazione più che positiva con la soddisfazione personale.

L'articolo prosegue qui sotto

Gioia per gli occhi della Fiorentina che, secondo l'indiscrezione di mercato lanciata da 'Sky Sport' lo scorso 2 dicembre, lo avrebbe 'prenotato' in vista della sessione invernale del calciomercato di gennaio con un'offerta pari a 15 milioni, quanto basta per allontanare la concorrenza del Lipsia.

Proprio dell'eventualità di un trasferimento al club viola è stato chiesto a Ikoné nel post-partita in Germania: nessuna conferma dalla sua risposta, ma nemmeno una chiusura netta.

"Per il momento sono qui, poi vedremo cosa succederà".

In scadenza nel 2023, Ikoné potrebbe congedarsi dal Lille dopo aver recitato un ruolo primario nella conquista degli ottavi di Champions, competizione a cui la Fiorentina sogna di partecipare nei prossimi anni: con lui in rosa, riuscirci potrebbe rivelarsi un compito più semplice.