Ikoné gioiello del Lille, il presidente rivela: "Un club italiano aveva offerto 70 milioni"

Gerard Lopez rivela di aver ricevuto la grossa offerta di un club italiano per Jonathan Ikoné: "Abbiamo rifiutato 70 milioni di euro".

Non solo Pepé e Rafael Leao, in questa estate stava per sbarcare un'altra giovanissima stella del : Jonathan Ikoné, 22 anni il prossimo maggio e punto fermo dell'Under 21 francese.

A riverlarlo intervistato da 'Le Figaro' è stato il presidente del Lille, Gerard Lopez,che si è così difeso dalle accuse dei propri tifosi dopo le cessioni dei suoi gioielli.

"Il club è molto solido. Questa estate abbiamo rifiutato offerte pari a circa 190 milioni di euro per i nostri giocatori. In particolare c'era un'offerta di 70 milioni di euro dall' per Jonathan Ikoné".

Alla fine invece l'unica stella del Lille sbarcata in Serie A è stato Rafael Leao, che peraltro non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale col .

Nicolas Pepé, sogno per qualche settimana del di De Laurentiis, invece ha preferito la Premier League trasferendosi all' .