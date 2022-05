II Bayer Leverkusen piazza il colpo Hlozek: niente Napoli per il gioiello ceco

Il club tedesco ha battuto la folta concorrenza per l'attaccante classe 2002 dello Sparta Praga: sulle sue tracce c'era anche il Napoli.

Era solo una questione di tempo. 20 anni ancora da compiere e già alle spalle record ed esperienza a livello nazionale e internazionale. Adam Hlozek attendeva solo il momento giusto per spiccare il volo. E l'ora sembra essere scoccata.

Il gioiello classe 2002 cresciuto nello Sparta Praga è pronto a vestire la maglia del Bayer Leverkusen. Il club teutonico ha accelerato nelle ultime ore per strapparlo alla concorrenza di molti club europei, tra cui Napoli, Lione e Arsenal.

Hlozek è arrivato a Leverkusen nel pomeriggio di mercoledì, dove ha atteso l'ok definitivo da parte di Bayer e Sparta prima di sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alle 'Aspirine' fino al 30 giugno 2027.

Le società hanno raggiunto l'accordo totale, con lo Sparta che ha voluto garantirsi il 30% sul totale di una futura rivendita. L'annuncio arriverà entro la giornata di lunedì, quando il calciatore raggiungerà il ritiro della Repubblica Ceca in vista delle sfide di Nations League contro Svizzera, Spagna e Portogallo.

Hlozek raggiunge il connazionale e compagno di nazionale Patrik Schick, che ieri ha annunciato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027. I due giocheranno insieme la prossima Champions League grazie al terzo posto conquistato in questa stagione dal Bayer in Bundesliga.

Come dicevamo, il Bayer Leverkusen ha battuto una concorrenza agguerrita. Nei giorni scorsi, le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra assicuravano l'interesse dell'Arsenal per Hlozek, mentre in occasione dell'ultimo derby tra Slavia e Sparta, giocato a Praga il 15 maggio scorso, il responsabile dell'area scouting del Lione, Bruno Cheyrou, era all'Eden Arena per seguirlo dal vivo.

Ma sulle tracce di Hlozek c'era anche il Napoli, come confermato dal padre del ragazzo Zbynek:

"Sappiamo dell'interesse del Napoli - ha dichiarato al portale CalcioNapoli24 -. E' una meta calcistica molto interessante".

Nei mesi scorsi, Hlozek è stato seguito con grande attenzione anche dal Borussia Dortmund, che però ha deciso di non affondare il colpo.

Con la sconfitta in MOL Cup, la Coppa Nazionale della Repubblica Ceca, contro lo Slovacko del 18 maggio si è conclusa l'avventura di Adam Hlozek con la maglia dello Sparta Praga.

Un percorso iniziato nelle giovanili e culminato con l'esordio in prima squadra il 2 ottobre 2018, a 16 anni, 2 mesi e 7 giorni. A 20 anni ancora da compiere, il ragazzo di Ivancice ha totalizzato 132 presenze in prima squadra, condite da 40 goal e 36 assist, tra tutte le competizioni. Numeri incredibile per Hlozek, il più giovane debuttante nella storia dello Sparta Praga.

Ora c'è il Bayer Leverkusen nel destino e una nuova avventura all'orizzonte. Dopo l'Europa League con lo Sparta ed Euro 2020 con la Repubblica Ceca, Adam deve dimostrare di essere pronto al grande salto per confermarsi e spiccare definitivamente il volo.