Ihattaren show con la maglia dello Jong Ajax: tripletta contro il VVV

Ad inizio aprile era tornato a giocare dopo un anno di complicatissimo. Mohamed Ihattaren si è lasciato alle spalle un periodo personale e professionale davvero complicato e, dopo essere tornato in patria per vestire la maglia dell'Ajax, nell'ultima uscita ha realizzato una tripletta con la maglia dello Jong Ajax, la seconda squadra dei Lancieri, nel match contro il VVV.

L'ingaggio da parte dellae il successivo parcheggio alla, dove non è mai stato impiegato, sono ormai un lontano ricordo.

Ihattaren, che non giocava un match ufficiale dall'aprile del 2021 aveva lasciato l'Italia per fare rientro in Olanda dove si era addirittura arrivati a contemplare l'idea di un possibile ritiro dal calcio.

👏👏👏



⚽️ Kudus

⚽️ Ünüvar

⚽️ Ihattaren

⚽️ Ihattaren

⚽️ Ihattaren

⚽️ Ünüvar#jajvvv — AFC Ajax (@AFCAjax) April 25, 2022

Uno scenario fortunatamente scongiurato e una nuova occasione con la maglia del club più titolato d'Olanda. In prima squadra ha giocato sino ad ora quattro minuti nella finale di Coppa d'Olanda persa con il PSV, mentre con la squadra 'B' ha già siglato 4 goal in altrettante gare.

Agli ordini di Heitinga, il classe 2002 ha ritrovato la fiducia venuta meno negli ultimi mesi e nel match contro il VVV si è letteralmente scatenato: 6-1 il risultato finale con Ihattaren a griffare rispettivamente il terzo, il quarto e il quinto goal di giornata.

Un riscatto vero e proprio per l'ex giocatore del PSV, deciso a dare un nuovo impulso alla sua carriera.