Ihattaren verso l'addio alla Juventus? C'è l'Utrecht

Mohamed Ihattaren potrebbe presto diventare uno di quei giocatori. Uno di quelli arrivati in Italia con grandi speranze, sue, e dei club che hanno sperato in lui. In questo caso Juventus e Sampdoria. Uno di quei giocatori pronti ad andare via dalla Serie A senza nemmeno una presenza.

Caso da mesi, Ihattaren non è mai sceso in campo con la Sampdoria, squadra che ha puntato su di lui dopo il prestito dalla Juventus. I bianconeri hanno messo sul piatto 4 milioni tra base fissa e bonus e un contratto quadriennale in cui crescere in Serie A. Peccato non abbia mai giocato.

Classe 2002, Ihattaren si trova in Olanda da ottobre e dunque non a disposizione di D'AVersa da mesi. Si è parlato di un possibile addio al calcio, dopo essere stato irripereibile, ma il ventenne ha voluto smentire, evidenziando di voler continuare la sua giovane carriera.

Una carriera che di fatto Ihattaren potrebbe continuare proprio in Olanda, all'Utrecht: Voetbal International riferisce di tale interessamento per il giocatore che negli ultimi mesi è passato da Mino Raiola al nuovo agente Dursun.