IFAB, nessuna sanzione per i portieri che non tengono un piede sulla linea sui rigori

Piede non sulla linea del portiere che para il rigore? Rigore da ripetere e giallo. La nuova regola sui calci di rigore, introdotta ufficialmente dall'IFAB nelle scorse settimane, ha fatto molto discutere. Ma ha già subito una modifica.

L'organismo che si occupa del regolamento del calcio ha infatti stabilito che non ci sarà nessun cartellino giallo se il portiere dovesse parare il rigore senza tenere almeno un piede sulla linea.

L'episodio si è già verificato in diverse partite soprattutto durante i Mondiali Femminili, tra le altre in Giamaica- . L'estremo difensore della Giamaica ha parato il rigore a Cristiana Girelli senza tenere nemmeno un piede sulla linea. L'arbitro ha ordinato la ripetizione e estratto il giallo. Al secondo tentativo, poi il numero 10 delle azzurre ha segnato.

Per evitare sanzioni troppo severe, essendoci già il Var come 'organo di controllo', l'IFAB ha deciso di sospendere fino alla fine della competizione le ammonizioni. Il comunicato emesso dal Board parla chiaro.

"L'intenzione del cartellino giallo è rappresentare un deterrente per il portiere così che questo non infranga più le regole del gioco. Nei match con il VAR, però, questo agiisce già come deterrente, poiché i portieri sanno già che non tenere almeno un piede sulla linea sarà punito, se non dovesse essere notato dall'arbitro. L'IFAB è a favore delle sanzioni per i portieri che non rispettano le regole e si guadagnano un vantaggio non giusto. Comunque, per ogni rigore durante la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo Femminile in , è stato raggiunto un accordo con la FIFA per sospendere le sanzioni ai portieri in questi casi".