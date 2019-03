IFAB, approvate le correzioni al regolamento: si cambia su falli di mano e calci piazzati

L'IFAB ha approvato alcune modifiche al regolamento a partire dalla prossima stagione: nessun cambiamento sul protocolllo VAR.

Arriva l'ok dell'IFAB (International Board) per la correzione del regolamento su alcuni importanti punti: dalla controversa regola sul fallo di mano ad alcuni cambiamenti sui calci piazzati, passando per i cartellini e la posizione del portiere sui calci di rigore.

Nessuna modifica invece per quanto riguarda il protocollo utilizzato fin qui con il VAR: non sarà utilizzato il supporto della tecnologia anche per gli episodi 'sospetti', ma solamente per la revisione degli errori palesi. Ecco la lista delle modifiche approvate a partire dal 1 giugno 2019.

FALLO DI MANO

Sparirà il termine 'volontario' come condizione principale e verrà data maggiore importanza alla posizione del braccio più o meno largo: se verrà tenuto sopra la spalla scatterà automaticamente la sanzione, mentre al di sotto sarà necessario tenere comunque un movimento naturale. Ogni goal segnato con tocco di mano o braccio sarà sempre annullato, anche se casuale.

SOSTITUZIONI

I giocatori sostituiti non dovranno più uscire a metà campo, ma dal punto più vicino alla linea perimetrale: in questo modo si eviteranno perdite di tempo volontarie.

AMMONIZIONI ED ESPULSIONI

I cartellini gialli e rossi saranno utilizzati anche per i membri dello staff: anche gli allenatori potranno dunque essere ammoniti prima di essere spediti negli spogliatoi: dunque le sanzioni del Giudice Sportivo saranno adeguate allo staff, comprese le squalifiche per somma di ammonizioni.

CALCI PIAZZATI IN AREA

Sui calci di rinvio e sui calci di punizione nella propria area gli attaccanti avversari dovranno restare fuori dall'area di rigore nel momento dell'esecuzione, ma potranno entrare subito dopo il calcio del pallone.

POSIZIONE DEL PORTIERE SUI CALCI DI RIGORE

In occasione dei calci di rigore il portiere dovrà avere un solo piede sulla linea di porta e non entrambi al momento dell'esecuzione: sarà dunque concesso un passo in avanti prima del tiro.

CALCI DI PUNIZIONE: NESSUN DISTURBO IN BARRIERA

In occasione dei calci piazzati a favore gli attaccanti non potranno più disturbare la barriera difensiva: dovranno infatti stazionare almeno a un metro dal muro (considerato tale con almeno tre difensori).

TOCCO DELL'ARBITRO

Ogni deviazione da parte dell'arbitro che provocherà un goal, un cambio di possesso o lo sviluppo di un'azione importante porterà all'interruzione del gioco e alla ripresa dello stesso con un 'pallone scodellato' dal direttore di gara. Verrà dunque riconsegnato a chi ne era in possesso, con gli avversari distanti almeno 4 metri: in area di rigore il pallone verrà sempre ridato al portiere.

FALLI DA RIGORE

Se un attaccante rigorista resterà infortunato dopo aver subito un fallo da rigore, l'arbitro dovrà attendere che venga curato anche se non sono stati assegnati cartellini, per permettere al giocatore l'esecuzione del penalty.

TEMPISTICHE SUI FALLI E CARTELLINI

Se una squadra subirà un fallo sanzionabile con ammonizione o espulsione e riprenderà il gioco velocemente per sorprendere l'avversario, l'arbitro dovrà lasciar giocare per estrarre il cartellino solo alla successiva interruzione.

RETROPASSAGGI AL PORTIERE

Se un portiere svirgolerà involontariamente il pallone su retropassaggio del compagno, potrà rientrarne in possesso senza la sanzione di un calcio di punizione indiretto contro.