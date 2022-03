Iervolino e il progetto Salernitana: "Cerchiamo un nuovo Mbappé giovane"

La sconfitta dell'Allianz Stadium contro la Juventus ha complicato ulteriormente la situazione di classifica della Salernitana.

I campani, nonostante tre partite da recuperare, sono ancora inchiodati a fondo classifica e le speranze di permanenza in massima serie sono ormai ridotte al lumicino.

Tuttavia, lo spauracchio retrocessione non spaventa il nuovo presidente dei campani Danilo Iervolino, sempre più inserito all'interno della realtà granata e pronto a sviluppare un progetto di prospettiva e ad ampio raggio.

Un futuro societario che passa obbligatoriamente dal campo e, perché no, dall'innesto di nuovi elementi di valore sotto la regia di un esperto in materia come Walter Sabatini che, nella scorsa sessione di gennaio, ha portato in quel di Salerno sette giocatori. Per il domani calcistico della Salernitana, l'ambizione è quella di portare all'Arechi prospetti dal grande avvenire:

"Cerchiamo un nuovo Mbappé giovane". L'ammissione del numero 1 salernitano a 'Tuttosport'.

Nel frattempo, però, c'è un campionato da onorare fino in fondo. Un torneo nel quale la lotta Scudetto si sta facendo molto serrata. Iervolino indica la favorita:

"Il Napoli, squadra fortissima, ha un buon calendario e il bomber più forte del campionato, Osimhen".

Al lavoro per costruire una solida realtà in quel di Salerno, Iervolino indica diversi modelli ai quali ispirarsi in ambito nazionale:

"Ce ne sono tanti. Ovviamente la Juventus in termini di mentalità vincente, stadio, e come si crea una industria del calcio internazionale. Ha fatto bene l’Atalanta, lo Spezia, lo stesso Bologna e il Napoli. De Laurentiis sa tenere i conti e la squadra in alto".

Sui giocatori top della Serie A, invece, pochi dubbi:

"Milinkovic-Savic della Lazio e Dybala. Oltre ai nostri Djuric ed Ederson; il primo le prende tutte di testa e il secondo appena prende palla sa dove metterla".