Iervolino critica Mikael: "Ha messo molti chili, non ha la mentalità da professionista"

Danilo Iervolino, patron della Salernitana, bacchetta l'attaccante brasiliano Mikael: "Non rispetta il suo lavoro, i compagni e la società".

Poco spazio dal suo arrivo, ora il malcontento del patron Danilo Iervolino. Per Mikael, 23enne attaccante brasiliano acquistato dalla Salernitana a gennaio, l'avventura in Serie A fin qui non ha riservato propriamente gioie.

L'ultima conferma giunge per bocca del numero uno del club, che a 'Radio Bussola' storce il naso per la scarsa forma con cui Mikael si è presentato dopo le vacanze.

"Un professionista non può arrivare a Salerno in quelle condizioni. Stiamo parlando di un calciatore forte, che ha fatto ottime cose in Brasile. Ma non ha forse la mentalità necessaria da vero professionista, glielo abbiamo detto e c’è stato un ammonimento scritto".

"In tre settimane ha messo tanti chili, evidentemente non ha rispetto del suo lavoro, dei compagni, della società che lo paga e per se stesso. È un fatto molto grave".

Per Mikael, approdato all'Arechi a gennaio dal Recife, il bilancio del 2021/2022 italiano recita appena 7 presenze ed 80 minuti giocati senza goal all'attivo.