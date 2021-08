L'idea di Pioli per il Milan: Ibrahimovic e Giroud in campo insieme

Secondo la Gazzetta dello Sport appena sarà possibile, Pioli sperimenterà la coppia franco-svedese con Zlatan numero 10 alle spalle di Olivier.

"Io e Ibra? Possiamo essere un'ottima coppia". A dirlo, durante la presentazione, è stato Olivier Giroud. L'attaccante francese, neoacquisto del Milan, ha chiarito subito che non c'è dualismo con Zlatan Ibrahimovic. La convivenza con il campione svedese non è un problema e per Pioli potrebbe davvero essere un'alternativa tattica interessante.

Infatti, come segnala la Gazzetta dello Sport, l'allenatore dei rossoneri pensa alla coppia franco-svedese per l'attacco. Ibrahimovic potrebbe giocare da playmaker offensivo, una sorta di dieci atipico con Giroud da centravanti. Il francese sarebbe perfetto per Ibra: corre, sa giocare al servizio della squadra, ma ha anche qualità e capacità tattiche non indifferente.

Lo stessoGiroud lo aveva spiegato in conferenza stampa:

"Penso che i grandi giocatori possono adattarsi e capirsi sul campo, io ho le mie caratteristiche e Ibra ha le sue e credo che non sia impossibile giocare insieme. Credo che Ibra ultimamente svolga più il ruolo da numero 10, ma il Milan dispone di tantissimi giocatori capaci e siamo tutti qui per lavorare. Sono molto contento di tutti i miei compagni e penso soltanto a dare il meglio per la squadra. Non vedo l'ora che Ibra sia di nuovo a disposizione per poter dare insieme il contributo che serve al Milan".

Pioli osserva il francese, in attesa del piano recupero di Ibrahimovic e intanto nella sua testa l'idea di una coppia Ibra-Giroud si sta sempre più materializzando.