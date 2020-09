Idea Inter: Godin alla Roma per puntare su Smalling, i giallorossi tentennano

L'Inter pensa a Smalling, ma deve prima piazzare Godin. Per questo i nerazzurri hanno offerto l'uruguaiano alla Roma che però vuole proprio Smalling.

Quando il trasferimento di Smalling alla sembrava essere questione di giorni, ecco il colpo di scena. Con la situazione in fase di stallo, il fermo sulla richiesta di 20 milioni e l'offerta giallorossa "bloccata" sui 12, il club capitolino ha piazzato il colpo Kumbulla.

Del resto, a pochi giorni dal via del campionato, al netto dei partenti Fazio e Juan Jesus, Fonseca poteva contare soltanto su due difensori centrali, e cioè Mancini e Ibanez, e cominciare la stagione solo con loro due appariva alquanto improbabile, specialmente per un tecnico che vuole puntare sulla difesa a tre.

Ovviamente Kumbulla non sarà il solo rinforzo per la difesa della Roma, ma Smalling sembra più lontano, anche perché sul difensore inglese c'è adesso anche l' . Anche Conte è alle prese con una difesa corta: soltanto Bastoni e De Vrij, oltre a D'Ambrosio e Kolarov, sembrano far parte del progetto nerazzurro per la difesa. Skriniar e Godin, invece, sono in uscita e proprio l'uruguaiano potrebbe rappresentare la chiave per arrivare a Smalling.

L'ex , che piace a e , ha dato la sua disponibilità per trasferirsi in Sardegna ma la fumata bianca ancora non arriva perché la società del presidente Giulini non è disposta a sobbarcarsi l'intero ingaggio del giocatore. Nell'attesa di capire se Godin accetterà una riduzione dell'ingaggio o se l'Inter parteciperà ad una percentuale dello stesso, ai nerazzurri - secondo quanto riportato da 'Repubblica' - è venuta in mente l'idea di offrire Godin proprio alla Roma.

Nemmeno i giallorossi, però, sono intenzionati a pagare l'intero ingaggio lordo del difensore, ma in questo caso la distanza è decisamente inferiore e l'Inter potrebbe contribuire per poi, una volta liberatasi dell'ingaggio di Godin, fiondarsi su Smalling.



L'Inter sembra intenzionata a percorrere questa strada, la Roma appare invece più perplessa e spera ancora in uno sconto del Manchester United per riportare nella Capitale Chris Smalling, primo obiettivo di Fonseca e della tifoseria.

Mancano 18 giorni alla fine del calciomercato e i tempi tecnici per la conclusione dell'operazione ci sono tutti.