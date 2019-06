Idea in Bundesliga: il derby Hertha-Union nel giorno della caduta del Muro

Idea suggestiva in Bundesliga, dopo la promozione dell'Union Berlino: il derby con l'Hertha potrebbe giocarsi nell'anniversario della caduta del Muro.

La promozione in dell'Union Berlino, capace di avere la meglio sullo nel playoff, porterà per la prima volta nella storia del massimo campionato tedesco al derby con l'Hertha nella prossima stagione. E la sfida di andata potrebbe disputarsi in una data significativa, il 9 novembre 2019, 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Se l'Hertha è la squadra più importante della parte occidentale della , l'Union è nata e ha sempre giocato invece nella parte orientale della capitale e ai tempi della divisione in due del Paese è stata la rivale più importante della Dinamo Berlino, la squadra della Stasi, la terribile polizia della Germania Est guidata da Erich Mielke.

I rapporti con l'Hertha, anche per questo motivo, sono sempre stati positivi. Ora il caso ha voluto che il primo derby nella massima divisione tedesca fra le due realtà si disputi nell'anno in cui si ricorderà il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino.

L'idea suggestiva che sta prendendo piede, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco 'Der Tagesspiegel', e che troverebbe sostegno da parte degli stessi dirigenti dell'Hertha, è quella di far giocare la storica partita proprio nell'importante ricorrenza, il 9 novembre.

Il progetto richiederà ovviamente l'approvazione della Lega calcistica tedesca (DFL), del Comune di Berlino, della polizia e dell'intelligence governativa, che dovranno valutare la fattibilità in termini di sicurezza pubblica. L'ultima sfida fra Hertha e Union risale alla stagione 2011/2012, quando entrambe le squadre erano in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca.

Per capire se l'atteso derby potrà giocarsi il 9 novembre, tifosi e appassionati dovranno aspettare il prossimo 28 giugno, giorno in cui è fissata l'elaborazione dei calendari della Bundesliga 2019/2020.