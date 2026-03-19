Icons - Unione rosso-nera: la storia speciale dietro la maglia della Germania nella leggendaria vittoria per 7-1 contro il Brasile nella semifinale dei Mondiali del 2014

Nell'estate del 2014, la Germania non solo ha conquistato la Coppa del Mondo in terra brasiliana, ma ha anche lasciato uno dei simboli di unità più potenti e inaspettati che il calcio abbia mai visto. Al di là dell'indimenticabile semifinale 7-1 contro i padroni di casa, una partita che ha sconvolto il mondo, una maglia rossa e nera è arrivata a rappresentare qualcosa di più profondo della vittoria o della sconfitta: rispetto, empatia e un legame inaspettato tra due nazioni calcistiche.

Sono Gabriele Stragapede e questa storia, basata sull'articolo scritto da Nino Duit, è uno degli episodi di Icons, un podcast di GOAL che rivisita gli ultimi dieci Mondiali, riportando in vita lo spirito del torneo.





Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, ancora Toni Kroos, Sami Khedira: erano passati meno di 29 minuti e la Germania era già in vantaggio per 5-0 contro il Brasile, paese ospitante, nella semifinale dei Mondiali del 2014. Una demolizione di proporzioni storiche, l'occasione perfetta per ballare un po' di samba negli spogliatoi e poi sul campo. Nulla poteva andare storto: il Brasile era distrutto, la Germania si era già assicurata un posto in finale.

Eppure, cosa ha detto l'allenatore Joachim Löw durante il discorso dell'intervallo? “Ho detto: ‘Se anche solo uno di noi inizia a scherzare, a prendere in giro gli avversari, a non giocare più con la massima serietà, quella persona non sarà sicuramente in finale, se ci arriveremo’”.

Löw ha anche ricordato ai suoi giocatori l'amara sconfitta in semifinale contro l'Italia ai Mondiali del 2006 in casa propria e il dolore che ne è derivato, ricordando anche le quattro settimane che la squadra tedesca aveva già trascorso in Brasile.

“I brasiliani ci hanno dimostrato molto rispetto in tutto il Paese”, ha spiegato in seguito il commissario tecnico. “E per me era assolutamente fuori discussione umiliarli o trattarli con arroganza”.

A prima vista, si è trattata di una demolizione vera e propria. A un secondo sguardo, però, è stato il culmine di un’intesa internazionale che forse solo il calcio può raggiungere. La maglia della Germania quella sera, con le sue strisce orizzontali rosse e nere in stile Flamengo, ne è stata il simbolo.





Impopolare





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Tradizionalmente, la Germania possiede una delle squadre nazionali meno popolari del pianeta, per usare un eufemismo. Nel 1954 e nel 1974, ha impedito alle due formazioni europee più talentuose del XX secolo - rispettivamente l'Ungheria di Ferenc Puskas e l'Olanda di Johan Cruyff - di vincere i titoli mondiali che meritavano in finali estremamente combattute.





Negli anni '80, la reputazione della Germania nel mondo del calcio era ormai completamente rovinata. Ai Mondiali del 1982 in Spagna, ci fu prima “La vergogna di Gijon”, quando Germania e Austria si accordarono per passare entrambe il turno a spese dell'Algeria, e poi l'attacco di Harald “Toni” Schumacher al francese Patrick Battiston nelle semifinali.





Invece di suscitare compassione, però, la Germania continuò a collezionare titoli, vincendo il Campionato Europeo nel 1980, la Coppa del Mondo nel 1990 e poi nuovamente gli Europei nel ‘96. “Il calcio è un gioco semplice”, disse il leggendario attaccante inglese Gary Lineker, “22 uomini inseguono un pallone per 90 minuti e alla fine vincono sempre i tedeschi”.





All'inizio del nuovo millennio, la situazione è lentamente cambiata. La favola estiva dei Mondiali del 2006 in casa, dove la Germania ha perso di misura in semifinale contro l'Italia, poi vincitrice del titolo, ha visto il Paese organizzare un torneo che tutto il mondo ha accolto. La prestazione entusiasmante della giovane e talentuosa squadra tedesca ai Mondiali del 2010 in Sudafrica, nel frattempo, le ha fatto conquistare molti ammiratori prima della sconfitta, altrettanto di misura, in semifinale contro la Spagna, poi vincitrice del torneo. Ora, la Germania era pronta a conquistare nuove simpatie in Brasile.





“La tua maglia per Rio” è stato lo slogan scelto dalla DFB per promuovere la nuova maglia da trasferta rossa e nera, praticamente una copia della famosa maglia casalinga del Flamengo, in vista dei Mondiali. Fino ad allora, le maglie da trasferta della Germania erano state prevalentemente verdi. Occasionalmente erano rosse o nere, ma mai con entrambi i colori.





“La nuova maglia è bellissima e mi ricorda quella del Flamengo”, ha dichiarato Mesut Özil. “Ci porterà sicuramente fortuna per i Mondiali in Brasile”. È stato l'inizio di una straordinaria azione offensiva di fascino con cui la Germania mirava a conquistare un altro titolo e a conquistare il cuore dei padroni di casa.





Bestseller in Brasile

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Il piano della federcalcio tedesca ha dato rapidamente i suoi frutti. Molto prima dell'inizio dei Mondiali, la maglia da trasferta della Germania ha suscitato grande entusiasmo in Brasile. “Quando è stata presentata la maglia tedesca con i colori del Flamengo, ho deciso di tifare per la Germania”, ha dichiarato un tifoso brasiliano al quotidiano locale O Dia in un articolo dedicato alla maglia.





L'entusiasmo è stato seguito da una frenesia di acquisti e, in brevissimo tempo, la maglia è diventata un bestseller in Brasile. È andata presto esaurita nei negozi di articoli sportivi di Rio de Janeiro, mentre le contraffazioni hanno invaso Copacabana. In Germania, Bastian Schweinsteiger ha posato al campo di allenamento del Bayern Monaco indossando una maglia originale del Flamengo per rafforzare il rapporto in crescita.





Nel frattempo, un espatriato tedesco a Rio di nome Bernhard Weber, alias MC Gringo, ha colto l'occasione e, ispirato dalla maglia speciale della Germania, ha scritto la canzone “Deutscher Fußball ist geil, beweg' dein Hinterteil” (“Il calcio tedesco è fantastico, muovi il sedere”). Nel video musicale che accompagna la canzone, Weber balla per le strade, le spiagge, i mercati e le favelas di Rio de Janeiro, cantando alternativamente in portoghese e tedesco, indossando una maglia rossa e nera della Germania, un cappellino del Flamengo e con una donna brasiliana al suo fianco. Ben presto la canzone è stata trasmessa regolarmente dalla televisione brasiliana e nei bar sulla spiaggia.

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Impressionante sul campo

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All'inizio di giugno, la squadra tedesca è finalmente arrivata in Brasile, trasferendosi nell'alloggio Campo Bahia costruito appositamente per i Mondiali. Si sono subito integrati nella comunità locale: Schweinsteiger e Neuer hanno ballato con i tifosi locali sulle note dell'inno di un club locale di Bahia, mentre tutta la squadra ha partecipato a eventi sociali nella zona. Il giornalista sportivo brasiliano Renato Costa li ha elogiati in un'intervista alla Deutsche Welle, dicendo: “Si vede che la squadra tedesca si è interessata al Brasile e sta facendo molti sforzi”.

In campo, la Germania ha giocato un calcio mozzafiato, iniziando con un'impressionante vittoria per 4-0 sul Portogallo, guidata da una tripletta di Müller. In seguito, c’è stato un pareggio contro il Ghana, prima che la Germania indossasse per la prima volta la divisa da trasferta nella vittoria sugli Stati Uniti che le ha assicurato il primo posto nel girone. Nonostante ciò, è andata vicina all'eliminazione contro l'Algeria negli ottavi di finale, avendo bisogno dei tempi supplementari per passare il turno.





Anche il Brasile, paese ospitante, ha tenuto i suoi tifosi con il fiato sospeso. Dopo aver vinto il proprio girone, la Seleção ha superato il Cile in una drammatica serie di calci di rigore agli ottavi di finale. I tifosi di casa hanno festeggiato a lungo, ma lo stesso hanno fatto Schweinsteiger e Podolski e i video dei due tedeschi che esultano con bandiere brasiliane sono diventati virali.

La nazione rosso e nera

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Nei quarti di finale, il Brasile ha battuto la Colombia, ma ha perso la sua superstar assoluta Neymar a causa di un infortunio alla schiena. La Germania, nel frattempo, si è recata per la prima volta a Rio de Janeiro, sede del Flamengo, per l'incontro con la Francia.





Il Clube de Regatas do Flamengo era originariamente un club di canottaggio, ma ben presto ha spostato la sua attenzione sul calcio. Negli anni '30, Leonidas, la prima vera stella del calcio brasiliano e capocannoniere dei Mondiali del 1938, era il suo giocatore di punta. Quasi 50 anni dopo, nel 1981, il leggendario Zico ha portato il Flamengo alla sua prima vittoria nella Copa Libertadores e nella Coppa del Mondo per club, sconfiggendo il Liverpool a Tokyo. Da allora, il Flamengo è stato di gran lunga il club più popolare del Paese.





Quasi tutte le più grandi stelle brasiliane hanno giocato per il Flamengo a un certo punto della loro carriera: da Mario Zagallo a Bebeto, da Romario a Ronaldinho, da Adriano a Vinicius Jr. Recentemente, il Flamengo ha vinto il titolo brasiliano nel 2019 e nel 2020, la Copa Libertadores nel 2019 e nel 2022 e la Copa do Brasil nel 2022 e nel 2024.





Secondo i sondaggi attuali, il Flamengo ha circa 47 milioni di tifosi, più di un quinto della popolazione brasiliana, che si definiscono “la nazione rossa e nera”.

Offensiva di fascino

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Prima della loro prima apparizione al Maracanã, Schweinsteiger e Podolski hanno condiviso una loro foto con indosso le maglie del Flamengo su un balcone affacciato sulla spiaggia di Rio de Janeiro.

Podolski, in particolare, non ne aveva mai abbastanza del rapporto sempre più stretto tra il club e la squadra tedesca. Durante i Mondiali, ha pubblicato regolarmente tweet in portoghese e foto con Ronaldo e Ronaldinho, mentre anche dopo il torneo ha continuato a interagire con i tifosi del Flamengo sui social media. Il club ha persino cercato di ingaggiarlo in diverse occasioni nel corso del decennio successivo.“Tutti sanno che amo il Brasile dai tempi dei Mondiali e in particolare il club del Flamengo”, ha continuato Podolski raccontando a Globo Esporte.

Nella loro prima apparizione sul campo di casa del Flamengo, Podolski e compagni hanno sconfitto la Francia per 1-0, con Mats Hummels che ha segnato il goal decisivo con un colpo di testa. Ora c’erano le semifinali e il Brasile li aspettava.





Umiliati

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Secondo i media locali, prima dell'incontro tra le due squadre in Brasile erano state vendute oltre mezzo milione di maglie della Germania, la maggior parte delle quali rosse e nere. Il quotidiano sportivo brasiliano Lance ha persino invitato i propri lettori a inviare delle loro foto con indosso la divisa rossa e nera della Germania. La maglia ha registrato ottime vendite anche in Germania e Adidas ha riferito che i dati di vendita hanno “superato tutte le aspettative”.





Müller, Klose, Kroos, ancora Kroos, Khedira: dopo 29 minuti, il punteggio a Belo Horizonte era di 0-5, una disfatta di proporzioni storiche. Löw ha invitato la sua squadra a dare prova di moderazione durante l'intervallo e i giocatori hanno seguito il suo esempio. Il sostituto Andre Schürrle ha comunque segnato due volte, prima che il brasiliano Oscar fissasse il punteggio sull'1-7.





“Dal 2006 sappiamo quanto sia doloroso perdere una semifinale nel proprio Paese”, ha scritto la DFB in portoghese sui suoi canali social dopo il fischio finale. “Vi auguriamo tutto il meglio per il futuro”. Il messaggio era accompagnato da foto di Schweinsteiger che consolava il suo avversario David Luiz, Müller che dava una pacca sulla spalla a Dante, Philipp Lahm che si prendeva cura di Oscar e l'immagine straziante di un anziano brasiliano con i baffi che sarebbe diventato il volto della tragedia nei media. In lacrime, si è aggrappato a una replica del trofeo della Coppa del Mondo sugli spalti dell'Estadio Mineirao. Più tardi, ha consegnato il trofeo a un giovane tifoso tedesco.





L'uomo è stato poi identificato come Clovis Acosta Fernandes, un fedele tifoso che aveva seguito la sua nazionale per molti anni e che stava affrontando quella che probabilmente era la sua sconfitta più amara come tifoso davanti al mondo intero. Dopo la partita, ha pubblicato su Facebook una sua foto con l'allora allenatore della Germania Franz Beckenbauer ai Mondiali del 1990 e ha scritto in tedesco: “Spero che domenica alzerete il trofeo nel tempio sacro del calcio, il Maracanã”.





I favoriti di casa

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Quel post sottolineava l'opinione prevalente in Brasile, secondo cui, nonostante la storica sconfitta in semifinale, i padroni di casa avrebbero sostenuto con forza la Germania nella finale contro la loro odiata rivale, l’Argentina.





Il portale UOL ha persino affermato che la Germania era “più brasiliana del Brasile” per il suo stile di gioco e, in parte, per le sue maglie rosse e nere. Il quotidiano O Estado de Sao Paulo ha invece elogiato il “comportamento eccezionale” dei tedeschi, affermando che “hanno imparato a comprendere lo spirito di questa nazione”. In vista della finale contro l'Argentina, il quotidiano sportivo Lance ha semplicemente scritto: “Siamo tutti Germania”.





Incoraggiata dai tifosi tedeschi che avevano viaggiato con loro, ma anche dai brasiliani locali, la squadra di Löw ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi per 1-0 ai tempi supplementari grazie al goal da distanza ravvicinata di Mario Götze. La Germania non solo ha vinto il suo quarto titolo mondiale in Brasile, ma ha anche conquistato molti nuovi tifosi sia in tutto il mondo che nel paese ospitante.





Podolski, forse non a caso, ha posato con il trofeo della Coppa del Mondo indossando la maglia del Flamengo, il che significa che almeno una piccola parte della nazione rosso-nera ha potuto godersi il successo della Germania.





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