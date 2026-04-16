Icons - "L'ho sognato così tante volte…": come Lionel Messi ha compiuto il suo destino ai Mondiali del 2022

Alla fine del 2022, sotto i riflettori del Qatar, Lionel Messi ha finalmente vissuto il momento che aveva immaginato per tutta la vita. Dopo anni di pressione, frustrazioni e secondi posti estremamente dolorosi, il capitano dell’Argentina ha superato tutte le aspettative sul palcoscenico calcistico più importante per regalare al suo Paese il finale perfetto e compiere il proprio destino.





Sono Gabriele Stragapede, e questa storia, basata sull’articolo scritto da Ryan Tolmich, è uno degli episodi di Icons, il podcast di GOAL che ripercorre le ultime dieci edizioni dei Mondiali, riportando in vita lo spirito del torneo.





Nel centro di Doha c'è un mercato chiamato Souq Waqif. Durante i Mondiali del 2022, passeggiare lì era quasi come vivere un sogno. È diventato uno dei luoghi più emblematici della prima Coppa del Mondo disputata nel panorama arabo.

Il mercato offriva di tutto: souvenir dei Mondiali, artigianato locale, cibo, giri sul cammello, musica, danza… Turisti provenienti da ogni parte del mondo giocavano a pallone nelle piazze. I tifosi potevano acquistare una ghutra, il tradizionale foulard, nei colori della propria nazionale, mentre un enorme pollice dorato fungeva da punto di riferimento per chiunque cercava di orientarsi in mezzo alla folla.

Man mano che il torneo era in fase di svolgimento, soprattutto durante le varie giornate, era possibile vedere i colori di tutti i paesi sparsi per vicoli e piazze. I tifosi marocchini hanno invaso le strade durante la storica campagna della loro nazionale. I giapponesi mostravano cartelloni in cui raccontavano tutto ciò che avevano sacrificato per intraprendere il viaggio. I canadesi vivevano la loro prima Coppa del Mondo dopo anni, godendosi il caldo del Qatar.

Di notte, però, i colori lasciavano spazio a qualcosa di più uniforme. Le strade e i vicoli si chiudevano e il mercato si trasformava in una sorta di mare colorato di azzurro e di bianco. E, in quelle notti, una parola risuonava a chilometri di distanza: “¡Muchachos!”.

La canzone, a volte chiamata “La Terra di Diego e Lionel”, ha conquistato il Qatar. In quel mese di dicembre indimenticabile, i tifosi argentini sono arrivati in massa per assistere a quello che molti speravano fosse un momento decisivo nella storia del Paese. E, per tutto il torneo, hanno cantato. Hanno cantato per Diego Armando Maradona, scomparso due anni prima. Hanno cantato contro il Brasile, provocando i rivali dopo la recente conquista della Copa América. Ma, soprattutto, hanno cantato per Messi.

Migliaia di persone si sono radunate al Souq Waqif per il Banderazo, una grande dimostrazione di sostegno alla propria nazionale. Erano serate dedicate a Messi, che, forse per la prima volta, aveva l’intero Paese dalla sua parte. E sappiamo tutti cosa è successo dopo.

Il Banderazo si è trasformato in una festa per la vittoria dei Mondiali. L'Argentina ha conquistato la Coppa del Mondo e Messi è diventato ancor di più un’icona, se mai fosse possibile. Sono state quelle settimane in Qatar a consolidare il suo status leggendario, rendendolo più grande di un semplice essere umano. Ha incarnato le parole che venivano cantate più e più volte nei mercati, negli stadi e nei ristoranti.

“Ragazzi, ora abbiamo di nuovo speranze”, recitano i versi. “Voglio vincere la terza, voglio essere campione del mondo! E Diego, lassù in cielo, possiamo vederlo, con Don Diego e La Tota, che fanno il tifo per Lionel”.

Con il sostegno della gente, Messi e i suoi compagni hanno conquistato la terza Coppa del Mondo e lo hanno fatto in una delle campagne più drammatiche che si possano immaginare, culminata in una partita che molti considerano la migliore nella storia del calcio. Quell’inverno, il Qatar si è vestito di azzurro e di bianco mentre Messi e il suo gruppo di tifosi cambiavano per sempre il mondo dello sport.

Un inizio tutt’altro che promettente

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Questa non è una storia di perfezione, tutt'altro. I Mondiali del 2022 sono iniziati in modo scioccante per l'Argentina. Per un attimo, è sembrato che il viaggio in Qatar sarebbe stato estremamente breve.

Inserita nel Gruppo C, l'Argentina ha esordito il terzo giorno del torneo contro l'Arabia Saudita. Una partita alla portata sulla carta, ideale per prendere il ritmo prima delle sfide più insidiose. Per cogliere l'atmosfera di quella partita, occorre comprenderne le dinamiche.

L'Argentina, più di qualsiasi altra nazionale europea o sudamericana, si era presentata in massa. I suoi tifosi superavano quelli avversari in quasi tutte le partite. Ma non quel giorno, allo stadio Lusail. Anche l'Arabia Saudita era arrivata in massa.

L'inizio è stato promettente per l’Argentina, favorita sulla carta. Messi ha segnato su calcio di rigore al 10', iniziando i Mondiali con il piede giusto. Con le ferite ancora aperte del 2014 e del 2018, sembrava un segnale che questa volta il destino potesse essere differente.

Ma non è stato così. Saleh Al-Shehri ha pareggiato tre minuti dopo l'intervallo. Cinque minuti dopo, Salem Al-Dawsari ha ribaltato l’incontro. Risultato finale: 2-1. Più che delusione, incredulità.

“Non resta altra scelta che rialzarci e andare avanti”, ha detto l’allenatore Lionel Scaloni dopo la partita. “Oggi è una giornata triste, ma dobbiamo tenere la testa alta”.

Messi è stato diretto: “È il momento di essere più uniti che mai. Non ce lo aspettavamo, ma dipende da noi”. Il margine di errore è scomparso. Una sensazione di panico si è insediata fin dall’inizio del torneo.

Messi trascina la squadra

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Nel secondo tempo contro il Messico, la tensione era palpabile. Il pareggio per 0-0 complicava le cose. Chi avrebbe deciso le sorti della partita? La risposta era prevedibile. Al 64’, Messi ha trovato lo spazio giusto e, dal nulla, ha scagliato una precisa conclusione. Il pallone è finito in rete e l’Argentina ha festeggiato un goal che ha cambiato le sorti della loro Coppa del Mondo.

Poco dopo, il giovane Enzo Fernández ha segnato la seconda rete. Vittoria per 2-0. “È un peso che ci viene tolto dalle spalle”, ha detto Messi. Contro la Polonia, Alexis Mac Allister e Julián Álvarez hanno assicurato la vittoria per 2-0 e il primo posto nel girone.

Percorso turbolento

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Dopo aver eliminato l’Australia, l’Argentina ha affrontato i Paesi Bassi in una partita che è passata alla storia come “La battaglia di Lusail”. Sono stati 120 minuti di caos: goal nel finale, provocazioni, risse e lotteria dei rigori.

Messi ha segnato dal dischetto, Veghorst ha pareggiato all’ultimo respiro. Ai rigori, l’Argentina ha passato il turno. Messi ha litigato con Weghorst — “Che cosa guardi, idiota?” — e ha risposto alle critiche dell’allenatore olandese Louis van Gaal. In semifinale, vittoria per 3-0 sulla Croazia. Il destino puntava alla finale: Argentina contro Francia.





Una finale storica

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Le finali raramente sono all'altezza delle aspettative. Questa le ha superate.

Messi ha aperto le marcature su rigore. Ángel Di María ha raddoppiato. Kylian Mbappé ha pareggiato con due goal nel finale. Messi ha segnato nei tempi supplementari. Mbappé ha risposto ancora una volta. La parata miracolosa di Emiliano “El Dibu” Martínez sul tiro di Kolo Muani è diventata leggendaria.

Ai rigori, gli argentini hanno segnato e i francesi hanno sbagliato. È toccato a Gonzalo Montiel calciare il rigore decisivo. Prima della sua conclusione, Messi mormorava: “Oggi potrebbe essere il giorno giusto, nonna”. Molti guardavano il cielo, ricordando Maradona e i propri cari. Montiel ha segnato. Messi è caduto in ginocchio. Le sue preghiere sono state esaudite.

Un'eredità eterna

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I Mondiali del 2022 saranno ricordati in futuro per molte ragioni, comprese le polemiche. Dibattiti sui diritti umani, denunce relative al processo di selezione della sede e critiche alle condizioni di lavoro hanno caratterizzato il torneo. Tuttavia, lo spettacolo sul rettangolo verde di gioco è stato memorabile.

Sono stati segnati 172 goal, un primato storico. Secondo la FIFA, 3,4 milioni di persone hanno assistito alle partite. Gianni Infantino ha definito il torneo “il migliore di sempre”. Ma, dal punto di vista sportivo, c’è un momento decisivo: quando Messi ha sollevato il trofeo.

In quell’istante, la sua leggenda ha preso finalmente forma una volta per tutte. Ha fatto ciò che ha sempre voluto: rendere orgoglioso il suo Paese. Non è stata solo l’Argentina a festeggiare. Messi è andato oltre lo sport. Sollevando la coppa sotto i fuochi d’artificio, è diventato più un simbolo che un atleta.

“L’ho sognato tante volte”, ha detto. “Non riesco a crederci”. La festa è continuata. Sergio Agüero, ritiratosi a causa di problemi cardiaci, ha partecipato ai festeggiamenti e ha sollevato Messi sulle spalle. E mentre sorrideva, con il trofeo tra le mani, la canzone risuonava di nuovo: “Ragazzi…”

“Ragazzi, ora abbiamo di nuovo speranze. Voglio vincere la terza, voglio essere campione del mondo! E Diego, lassù in cielo, con Don Diego e La Tota, che fa il tifo per Lionel”.

Questo episodio fa parte di Icons, la serie speciale di GOAL dedicata ai Mondiali. Seguici sulla tua piattaforma di podcast preferita per non perderti alcun episodio.