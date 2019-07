ICC 2019, Diego Costa squalificato contro la Juve? L'Atletico Madrid fa ricorso

L'Atletico Madrid ha fatto ricorso contro la squalifica di Diego Costa, che dovrebbe saltare la sfida con la Juve dopo il rosso contro il Real Madrid.

L' è reduce dalla roboante vittoria per 7-3 nel Derby con il ma per la sfida successiva dell'International Champions Cup contro la di Sarri rischia di dover fare a meno del suo bomber, Diego Costa.

L'attaccante brasiliano di passaporto spagnolo è stato infatti espulso con rosso diretto dopo una rissa in campo con Carvajal, dimostrando per l'ennesima volta nella sua carriera di avere un carattere che si accende facilmente, e questo, sulla base del regolamento del torneo, comporterà per lui la squalifica di un turno.

Il club colchonero però non ci sta e, secondo quanto riferito da 'Marca', ha presentato formalmente ricorso all'organizzazione, con l'obiettivo di poter schierare in campo Diego Costa contro i bianconeri.

Visto che la sfida con la Vecchia Signora è in programma per sabato 10 agosto, l'Atletico Madrid spera che l'organizzazione ritiri la sanzione disciplinare nei confronti del suo giocatore. Simeone e i suoi, del resto, ci tengono a ben figurare e a provare a riscattare l'eliminazione dall'ultima , subita proprio ad opera della agli ottavi di finale.