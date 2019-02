Icardi, Wanda Nara e i segnali social all'Inter: "Allontanati quando non ti valorizzano"

Wanda Nara, via Twitter, manda messaggi subliminali all'Inter sul caso Icardi: "Allontanati quando non ti valorizzano".

La 'telenovela' Icardi prosegue. Wanda Nara , nella tarda serata di mercoledì, via social ha lanciato quelli che sembrano essere messaggi subliminali rivolti all' Inter in merito al rinnovo del bomber.

Attraverso Twitter, la moglie e procuratrice di Maurito ha pubblicato un'immagine caratterizzata da parole che sanno di segnale al club nerazzurro riguardo il futuro dell'argentino.

"Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano, allontanati quando non ti valorizzano ".

Il tutto dopo che gli esami clinici cui l'Inter ha fatto sottoporre Icardi per approfondire i fastidi fisici sbandierati nei giorni scorsi hanno smentito complicazioni , unitamente alla seconda mancata convocazione consecutiva del numero 9 per il match col Rapid Vienna che fa il paio con l'assenza contro la Sampdoria.

Wanda e Icardi non sembrano voler assecondare le prove di tregua avanzate da Marotta e Zhang, nel frattempo l'attaccante dovrebbe restar fuori squadra anche per Fiorentina-Inter di campionato . Il caso si infittisce.