Icardi smentisce le voci di addio: "Voglio rimanere all'Inter, è la mia famiglia"

Mauro Icardi vuole rimanere all' . Questo è quanto chiarito dall'attaccante argentino in persona sul proprio profilo Instagram.

Il numero 9 dell'Inter, al centro di una stagione turbolenta e mesi caldissimi dopo la decisione di togliergli la fascia di capitano, ha voluto affermare la propria volontà di indossare ancora il nerazzurro nella prossima stagione.

Il riferimento è alle voci di mercato che lo accostavano sempre più frequentemente alla .

"Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all'Inter. Così da oggi non si creeranno più equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare. Ho già espresso la volontà di rimanere perché l'Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre ".