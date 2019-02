Icardi si tira fuori da Inter-Sampdoria e posta un enigmatico messaggio: "Confondili e sorprendili"

Mauro Icardi continua il muro contro muro con l'Inter. A Spalletti ha detto di non guardare la tv, di non poter essere responsabile per sua moglie.

Mauro Icardi continua ad alzare un muro tra sé e l'Inter. Dopo l'esplosione del caso tra mercoledì e giovedì, nemmeno la giornata di venerdì è servita a calmare le acque tra le due parti. Anzi, l'ex capitano nerazzurro ha continuato a forzare la mano, chiamandosi fuori dalla partita contro la Sampdoria.

Il giocatore ieri non ha avuto nessun incontro con la dirigenza, come invece si ci aspettava, ma ha parlato soltanto con Luciano Spalletti per qualche minuto. Ha ribadito di essere infortunato, di volersi dedicare al pieno recupero del suo ginocchio. E l'Inter a questo punto ha fatto il suo gioco, isolandolo: su Twitter la società ha annunciato che Icardi è infortunato e sta recuperando con allenamenti differenziati.

All'Inter hanno capito che è meglio fare così, lasciare il giocatore in questo atteggiamento da dissidente, che lo porterà probabilmente ad un vicolo cieco. Nella serata, sempre di venerdì, l'argentino ha continuato a mandare messiaggi enigmatici su Instagram: "Confondili con il tuo silenzio, sorprendili con le tue azioni". Ai posteri l'ardua sentenza sul significato di queste parole.

Nell'incontro con Luciano Spalletti, come detto, ha confermato di essere infortunato. Ma ha anche detto una cosa molto importante, che secondo l'Inter aggrava ancora di più la sua posizione. Mauro Icardi ha affermato di non guardare la tv, di non sapere cosa dice la moglie nelle trasmissioni e di non poter essere responsabile per le sue uscite.

Una giustificazione che in qualche modo convince ancora di più l'Inter ad aver fatto bene a togliere la fascia di capitano al giocatore. Intanto in molti si chiedono: ma per quanto tempo a Mauo Icardi conviene comportarsi così?

Se davvero fosse così arrabbiato con l'Inter da non voler più giocare, non può però certo dimenticarsi della sua Argentina. A fine marzo ci sono due amichevoli contro Venezuela e Marocco, per non parlare della Coppa America in estate, che l'attaccante nerazzurro non ha mai giocato e vorrebbe onorare per la prima volta. Insomma, per il bene di tutti è meglio che venga steso un telo sopra questa storia, anche solamente di facciata...