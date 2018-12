Icardi si schiera al fianco di Koulibaly: "Deluso da San Siro, no al razzismo"

Il match disputato a San Siro tra Inter e Napoli è stato oggetto, nella giornata odierna, di discussioni e decisioni (da parte del Giudice sportivo) che hanno avuto per oggetto soprattutto i 'buu' razzisti nei confronti del difensore partenopeo Kalidou Koulibaly.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Tra coloro che hanno voluto nuovamente esprimere vicinanza nei confronti del giocatore c'è il capitano Mauro Icardi, che lo aveva già fatto al momento dell'uscita in campo dell'avversario. Questo l'intervento di Maurito su Instagram.

Gesto di solidarietà nei confronti di Koulibaly è arrivato anche dalla Roma e dal suo compagno di squadra Dries Mertens, sempre attraverso i social.

L'articolo prosegue qui sotto

You’re one of the most beautiful people I know, please never change. Don’t react to this b*llshit. Let’s stand together! #notoracism pic.twitter.com/8L13U5g9wV — Dries Mertens (@dries_mertens14) 27 dicembre 2018