Icardi sfida l'Atalanta: 20 goal stagionali, per Gasperini è uno spauracchio

Mauro Icardi ha un ruolino da paura contro Gasperini, e conosce bene il suo calcio. Buona la sua prima stagione al PSG, con 20 goal segnati.

Mauro Icardi rappresenta il grande ostacolo, insieme a tutto il , sulla strada dell' verso la gloria. L'ex attaccante dell' , soprattutto visto il possibile forfait di Mbappé, è il vero pericolo (ovviamente in compagnia di Neymar) che dovrà affrontare la squadra di Gasperini.

L'argentino, dopo essere arrivato in prestito dall'Inter la scorsa estate, a poco a poco si è guadagnato i gradi da titolare con Tuchel in panchina. Goal e prestazioni che lo hanno portato ad essere acquistato interamente dal Paris Saint-Germain.

Soprattutto dopo la partenza di Edinson Cavani, Icardi è la prima e vera unica punta dei parigini. Contro l'Atalanta giocherà da titolare, accompagnato da Neymar e (se dovesse farcela) da Mbappé, ma è più probabile la presenza di Sarabia.

Gasperini conosce bene l'attaccante argentino, così come Icardi conosce molto bene l'allenatore italiano ed il sistema di gioco delle sue squadra. Negli anni trascorsi in , Maurito è stato una sorta di bestia nera per Gasperini e le sue squadre.

In totale sono 8 i goal segnati da Mauro Icardi contro Gasperini, tutti segnati con la maglia dell'Inter: 2 reti risalgono ai tempi in cui Gasp allenava il , mentre le altre 6 sono state segnate ovviamente contro l'Atalanta.

Nella memoria c'è soprattutto la tripletta che Icardi mise a segno in quel famoso 7-1 di San Siro contro l'Atalanta, il 12 marzo del 2017. In generale, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, Icardi contro l'Atalanta ha sempre sfornato la prestazione ai tempi dell'Inter.

E pensare che la prima sfida tra i due risale all'11 novembre del 2012, quando Gasperini allenava il e Mauro Icardi era un giocatore alle prime armi con la . Maurito entrò nel secondo tempo, ma i rosanero vinsero quella partita con una doppietta di Paulo Dybala. Ne è passata di acqua sotto ai ponti..

Mentre in generale contro l'Atalanta, Icardi ha segnati 7 reti. 6 sono quelle già menzionate contro Gasperini, mentre una risale al periodo precedente quando la Dea era allenata da Colantuono.

Oltre al fatto di essere una bestia nera per Gian Piero Gasperini, Icardi rappresenta in generale una grande risorsa stagionale per il Paris Saint-Germain. Al primo anno in l'argentino non ha per nulla deluso le attese, anzi.

In un campionato anomalo, troncato per il coronavirus, in cui Icardi ha giocato solamente 20 partite, è riuscito comunque a segnare 12 goal. Ma il ruolino da paura Icardi lo possiede soprattutto in : ben 5 goal in 6 partite per una media davvero da tenere d'occhio per i difensori di Gasperini. L'ex Inter non si è fatto mancare nemmeno 3 goal in Coupe de la Ligue, per un totale di 20 reti complessive in questa stagione, in 33 partite.

Insomma, sarà una sfida particolare tra le due parti, con Icardi alla prima stagione straniera e Gasperini addirittura in Champions League con la sua Atalanta. Ma una cosa rimane: Maurito non ha dimenticato come si fa goal e l'allenatore della Dea lo sa bene...