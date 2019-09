Icardi secondo Mbappé: "E' un ragazzo timido, nello spogliatoio in punta di piedi"

Mbappé racconta le prime settimane di Icardi al PSG: "Viene giudicato per ciò che fa fuori dal campo ma è un ragazzo timido. Segnerà tanti goal".

Mauro Icardi? Un ragazzo timido. A definirlo così è Kylian Mbappé che, intervistato da 'Sky Sport' a margine del FIFA The Best 2019, ha raccontato le prime settimane dell'argentino al .

Il francese ha difeso Icardi dalle tante critiche, ricevute a dire il vero soprattutto per questioni extra-calcistiche.

"Lo vedo molto bene. La gente lo giudica per quello che fa fuori dal campo senza cercare di conoscere veramente la persona. Per me è un ragazzo molto interessante, ma anche molto timido".

Mbappé poi nega anche eventuali problemi di spogliatoio e anzi sottolinea come Icardi abbia il massimo rispetto per il gruppo

"Mauro è entrato in punta di piedi nello spogliatoio del PSG e sta dando tutto per la maglia. Sta a noi farlo ambientare al meglio, quando succederà segnerà tanti goal per noi".

Icardi finora ha giocato da titolare solo una partita in , contro il , mentre in è subentrato dalla panchina nell'ultima mezz'ora contro lo ma senza riuscire a trovare la via della rete. Reti che però, Mbappé ne è sicuro, arriveranno molto presto.